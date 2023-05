Nozomi Networks usa l’AI per la cybersecurity delle infrastrutture critiche

Nozomi Networks, lo specialista della sicurezza OT e IoT, ha presentato Vantage IQ che l’azienda descrive come il primo motore di analisi e risposta basato sull’intelligenza artificiale del settore, progettato per affrontare rapidamente falle di sicurezza e limitazioni delle risorse nelle infrastrutture operative mission critical.

Disponibile come componente aggiuntivo di Vantage, la piattaforma SaaS di gestione della sicurezza di Nozomi Networks, Vantage IQ utilizza intelligenza artificiale (IA) e machine learning (ML) per aiutare i team di sicurezza a fare di più con meno risorse, automatizzando le attività time-consuming associate all’analisi, alla correlazione e alla prioritizzazione dei dati di rete, delle risorse e degli alert.

I team che utilizzano Vantage IQ ottengono analisi di cybersecurity rapide, accurate e approfondite, impossibili da realizzare con la sola analisi umana. Questa collaborazione avanzata tra uomo e macchina rafforza la cybersecurity e la resilienza delle organizzazioni di infrastrutture critiche, aiutando al contempo gli amministratori della sicurezza ad aumentare l’efficienza del carico di lavoro.

Vantage IQ – afferma Nozomi Networks – innalza il livello dell’analisi e dell’automazione della sicurezza, offrendo agli utenti la possibilità di:

Comprendere immediatamente cosa sta succedendo in una rete di dispositivi IT, OT e IoT .

. Estrarre rapidamente e facilmente informazioni su processi e attività prioritarie da reti e fonti di dati sempre più ricche ed estese

Migliorare i tempi di risposta con approfondimenti, correlazioni e informazioni attuabili.

Secondo Gartner: “L’aumento della complessità sta sfidando i professionisti della sicurezza a decidere dove concentrare i propri sforzi. Il volume delle minacce e l’interruzione delle attività che esse causano spingerà l’interesse verso soluzioni che aiutino a identificare e dare priorità ai rischi e alle esposizioni più critiche”.

“L’intelligenza artificiale è da sempre nel nostro DNA”, spiega Andrea Carcano, cofondatore e CPO di Nozomi Networks. “Se ChatGPT ha mostrato in modo evidente al mondo il potenziale dell’IA, in realtà è solo un esempio dei casi d’uso emergenti per l’avanzamento delle tecnologie delle reti neurali. Nel caso della sicurezza delle infrastrutture critiche, Vantage IQ è una soluzione che cambia le carte in tavola, sfruttando l’intelligenza artificiale per modificare radicalmente il modo in cui i professionisti della sicurezza comprendono e rispondono al rischio operativo. Riteniamo che sia questo il modo in cui i dati di cybersecurity verranno interrogati, analizzati e utilizzati in futuro”.

Queste alcune delle caratteristiche principali di Vantage IQ:

Approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono accedere alla Insight Dashboard di Vantage IQ, dove gli avvisi vengono automaticamente correlati, classificati e supportati da informazioni sulla causa principale, per una riparazione più efficiente e una riduzione delle lacune nella sicurezza. Le reti neurali profonde di Vantage IQ identificano i modelli di attività nei dati di rete. I dati vengono correlati per semplificare l’analisi forense, la messa a punto e i miglioramenti della sicurezza.

Gli utenti possono accedere alla Insight Dashboard di Vantage IQ, dove gli avvisi vengono automaticamente correlati, classificati e supportati da informazioni sulla causa principale, per una riparazione più efficiente e una riduzione delle lacune nella sicurezza. Le reti neurali profonde di Vantage IQ identificano i modelli di attività nei dati di rete. I dati vengono correlati per semplificare l’analisi forense, la messa a punto e i miglioramenti della sicurezza. Query e analisi basate sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono facilmente ottenere una maggiore comprensione del loro ambiente utilizzando query in linguaggio naturale che rispondono a domande comuni su vulnerabilità, asset di rete e altri dettagli ambientali.

Gli utenti possono facilmente ottenere una maggiore comprensione del loro ambiente utilizzando query in linguaggio naturale che rispondono a domande comuni su vulnerabilità, asset di rete e altri dettagli ambientali. Monitoraggio predittivo avanzato. Gli utenti possono rafforzare la resilienza operativa e prevenire le interruzioni del sistema con avvisi tempestivi che indicano che i comportamenti del sistema si discostano dalla norma. La funzione Time Series di Vantage IQ aumenta la capacità di Vantage di avvisare sui cambiamenti nella rete con un ulteriore livello di allerta sui cambiamenti insoliti nella larghezza di banda dell’attività che passa attraverso i sensori che monitorano le reti. In futuro Vantage IQ emetterà avvisi anche sulle variabili di processo, consentendo livelli ancora maggiori di monitoraggio e manutenzione predittiva.

Vantage IQ è un componente aggiuntivo opzionale della piattaforma Vantage SaaS di Nozomi Networks. Sarà disponibile nel terzo trimestre tramite Nozomi Networks e la sua vasta rete globale di partner di canale.