I notebook aziendali 5G di Dell arrivano in Europa

Il Dell Latitude 9510 è il primo pc aziendale con capacità 5G di Dell con Intel vPro disponibile sul mercato europeo. Il modulo 5G è opzionale e deve essere selezionato al momento dell’acquisto è compatibile con le versioni precedenti 4G e 3G.

Una ricerca interna di Dell sugli amministratori IT spiega che sono concentrati nel fornire ai dipendenti esperienze di connettività e collaborazione, e in questo il 5G è un componente cruciale per consentire una connettività veloce, sicura e affidabile ovunque i dipendenti stiano lavorando.

Ecco perchè obiettivo di Dell per il Latitude 9510 era progettare la migliore esperienza per gli utenti aziendali, con l’intelligenza artificiale per aumentare la produttività, materiali in alluminio lavorato per un aspetto e una sensazione ultra premium e 5G per offrire le migliori opzioni di connettività disponibili.

Lanciato in America lo scorso maggio, il Latitude 9510 funzionerà con la maggior parte dei principali carrier europei e consente a Dell di intensificare i lavoro di innovazione 5G che sta portando avanti con Orange, mentre ulteriori partnership con operatori di telefonia mobile saranno annunciate presto a livello globale.

Dove metto l’antenna 5G?

A parlarne è Meghana Patwardhan, vicepresident Dell Latitude e Prodotti Mobility, che spiega come fornire segnali 5G attraverso un dispositivo metallico sia stata una sfida.

I sistemi sottili e leggeri forniscono opzioni limitate per il posizionamento dell’antenna nella base del sistema, soprattutto quando è richiesta una custodia completamente metallica e l’isolamento dell’antenna dall’elettronica interna della base è fondamentale per le prestazioni.

Alcuni mettono del magnesio sul dispositivo per ricoprire le zone dell’antenna o aumentano i bordi del display in modo che le antenne possano essere costruite attorno allo schermo.

Pensando fuori dagli schemi, spiega Meghana Patwardhan, gli ingegneri di Dell hanno ideato un design che incorpora abilmente le antenne 5G negli altoparlanti all’interno del brevetto di base del sistema.

L’anello di rivestimento in plastica co-modellato attorno all’altoparlante ha le sembianze di una scelta estetica, di design, ma offre un vantaggio permettendo di inserire le antenne nell’area dell’altoparlante, per non scendere a compromessi sulla buona connessione.

I primi test 5G mostrano che Dell Latitude 9510 può fornire un miglioramento fino al 300% della velocità di download rispetto a 4G. Ma 5G è significa di più di velocità: per Meghana Patwardhan l’affidabilità e la sicurezza per i professionisti tramite gli hotspot Wi-Fi trasformeranno la produttività durante i viaggi.

Velocità, affidabilità e casi d’uso

Il 5G aumenterà la capacità e le prestazioni per la banda larga mobile, fornirà capacità di elaborazione edge in tempo reale e fornirà connettività specifica per i dispositivi finali.

La capacità wireless migliorata della rete 5G porterà nuovi casi d’uso e applicazioni, ampliando la gamma di dispositivi, casi d’uso IoT e servizi oltre ciò che è possibile oggi: sorveglianza automatizzata dei siti industriali, manutenzione remota nelle fabbriche, telechirurgia remota, guida autonoma e produzione additiva con cobot industriali.