Notability, produttività e creatività in punta di matita su iPad

La popolare app di produttività Notability – disponibile per iPhone, iPad e Mac – ha aggiunto un nuovo strumento al suo arsenale: Pencil.

Lo strumento Matita – spiega la società sviluppatrice Ginger Labs – fa sì che disegnare su iPad in Notability sia un’esperienza quanto più simile possibile a farlo con una matita di grafite. Anzi, aggiunge in modo ambizioso il team di sviluppo, addirittura meglio e con i colori.

Il peculiare inchiostro vettoriale del nuovo strumento Pencil di Notability crea un’esperienza di matita digitale realistica e unica, assicura Ginger Labs.

A differenza di altre matite virtuali, Notability Pencil è basata infatti su vettori. Quando si utilizza uno strumento vettoriale, le linee create vengono registrate come punti, curve e linee matematiche anziché come pixel. Ciò significa che le creazioni a matita possono essere ridimensionate quanto si vuole senza alcuna perdita di qualità.

Inoltre, se si desidera modificare l’aspetto o si cambia idea su qualcosa, il colore, lo spessore e lo stile di tutto ciò che l’utente disegna o scrive con la matita possono essere cambiati anche dopo che è stato disegnato.

Per creare un’esperienza realistica con la matita, l’opacità della Notability Pencil cambia in base alla pressione esercitata. Più si preme, più le linee diventano scure: ciò rende questo strumento perfetto per aggiungere varietà a grafici, diagrammi e schizzi.

L’intenzione del team di sviluppo dell’app è di rendere Pencil uno strumento multiuso sia per scrivere che per disegnare. Per questo motivo, proprio come una vera matita, lo spessore del tratto cambia in base all’angolazione di Apple Pencil.

Più si inclina lo stilo digitale, più il tratto è spesso; ciò comporta che l’utente possa disegnare e ombreggiare senza mai cambiare strumento o impostazione: basta inclinare e disegnare. La sensibilità alla pressione e all’inclinazione, spiega l’azienda, funziona se l’app è abbinata alla Apple Pencil.

Lo strumento Matita è disponibile gratuitamente per tutti i piani di Notability: è necessario avere la versione 12.0 o successiva.

Notability prevede due tipologie di abbonamento: una gratis e l’altra Plus; la seconda è a pagamento e, come solitamente avviene in questi casi, sblocca le funzionalità premium.

Oltre che per iPad, l’app Notability è disponibile anche per iPhone e Mac.