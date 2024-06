Nokia acquisisce Infinera: operazione da 2,3 miliardi di dollari

Nokia e Infinera, fornitore globale di soluzioni innovative di rete ottica aperta e di semiconduttori ottici avanzati, hanno annunciato un accordo definitivo in base al quale Nokia acquisirà Infinera in una transazione che valuta l’azienda a 6,65 dollari per azione o a un valore aziendale di 2,3 miliardi di dollari.

La transazione – spiega Nokia – rappresenta un premio del 28% rispetto al prezzo delle azioni di Infinera alla chiusura del 26 giugno 2024 e un premio del 37% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) a 180 giorni. Almeno il 70% del corrispettivo sarà pagato in contanti e gli azionisti di Infinera potranno scegliere di ricevere fino al 30% del corrispettivo complessivo sotto forma di Nokia ADS. Il Consiglio di Amministrazione di Nokia si è impegnato ad aumentare e accelerare il programma di riacquisto di azioni proprie per compensare la diluizione derivante dall’operazione.

Nokia e Infinera vedono nella fusione un’opportunità significativa per migliorare la scala e la redditività, consentendo all’azienda combinata di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni a vantaggio dei clienti. La transazione è fortemente in linea con la strategia di Nokia, in quanto si prevede che rafforzerà la leadership tecnologica dell’azienda nel settore ottico e aumenterà l’esposizione ai clienti webscale, il segmento di mercato in più rapida crescita.

Nokia ritiene che la transazione abbia un valore finanziario e strategico convincente. La combinazione con Infinera dovrebbe accelerare il percorso di Nokia verso un margine operativo a due cifre nel settore delle reti ottiche. Questa transazione, insieme alla vendita recentemente annunciata di Submarine Networks, creerà un’infrastruttura di rete ridisegnata, basata su tre solidi pilastri, sottolinea l’azienda: Fixed Networks, IP Networks e Optical Networks.

Pekka Lundmark, Presidente e CEO di Nokia, ha dichiarato: “Nel 2021 abbiamo aumentato i nostri investimenti organici negli Optical Networks con l’obiettivo di migliorare la nostra competitività. Questa decisione ha dato i suoi frutti e ci ha permesso di ottenere un migliore riconoscimento da parte dei clienti, una forte crescita delle vendite e un aumento della redditività. Riteniamo che sia il momento giusto per fare un passo inorganico convincente per espandere ulteriormente la scala di Nokia nelle reti ottiche. Le attività combinate hanno un forte impatto strategico, data l’elevata complementarietà dei loro profili tecnologici, geografici e di clientela. Con l’opportunità di ottenere una crescita dell’EPS comparabile di oltre il 10%, crediamo che questo creerà un valore significativo per gli azionisti“.

Federico Guillén, Presidente di Network Infrastructure di Nokia, ha dichiarato: “Oggi Network Infrastructure offre un portafoglio unico nei settori delle reti di accesso fisso, ottiche e IP, costruito sulla base di innovazioni tecnologiche di punta e di una forte attenzione al cliente. Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente il pilastro ottico della nostra attività, amplierà le nostre opportunità di crescita in tutti i nostri segmenti di clienti target e migliorerà il nostro margine operativo. Sono estremamente soddisfatto di aver riunito questi due team talentuosi e dedicati. Separatamente, ci rispettiamo da tempo come concorrenti. Insieme, troviamo irresistibile la logica della combinazione“.

David Heard, CEO di Infinera, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti del valore che questa combinazione porterà ai nostri clienti globali. Riteniamo che Nokia sia un partner eccellente e insieme potremo disporre di una scala più ampia e di risorse più profonde per stabilire il ritmo dell’innovazione e rispondere alle esigenze dei clienti in rapida evoluzione in un momento in cui l’ottica è più importante che mai, nelle reti di telecomunicazione, nelle applicazioni inter-data center e ora all’interno del data center. Questa combinazione sfrutterà ulteriormente le nostre tecnologie di semiconduttori ottici integrate verticalmente. Inoltre, le nostre parti interessate avranno l’opportunità di partecipare all’ascesa di un leader globale nelle soluzioni di rete ottica“.