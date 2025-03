Al MWC, le nuove soluzioni di connettività HPE per i clienti enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annuncia al Mobile World Congress 2025 una serie di nuove soluzioni e partnership strategiche per accelerare l’innovazione nel networking. L’obiettivo è supportare le società di telecomunicazioni nel lancio di nuovi servizi per i clienti enterprise, facilitando la connessione tra edge e cloud.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando il mercato, rivoluzionando le reti, l’edge computing e i data center nel settore delle telecomunicazioni. Con l’AI emergono nuove opportunità di business, servizi e funzionalità per gli operatori. HPE Aruba Networking continua a guidare l’innovazione, supportando i fornitori di servizi nella costruzione di reti di nuova generazione per sfruttare al meglio queste opportunità”, ha dichiarato Phil Mottram, EVP e General Manager di HPE Aruba Networking. “Di fronte a una crescente domanda di connettività e servizi, HPE sta ridefinendo il ruolo della rete nel generare valore per il business”.

Al Mobile World Congress 2025, HPE dimostra ancora una volta la sua capacità nell’aiutare i provider a costruire reti di nuova generazione finalizzate a massimizzare le opportunità dell’AI, evidenziando al contempo il suo impegno sia nel favorire la crescita e il successo della tecnologia Open RAN sia nel fornire un’infrastruttura specifica ai carrier telco di tutto il mondo.

Le nuove soluzioni e infrastrutture di connettività, studiate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti di vari settori, includono le seguenti novità.

HPE Aruba Networking CX 8325P: la precisione del timing è fondamentale per carichi di lavoro AI e reti 5G private

Il nuovo switch di rete HPE Aruba Networking CX 8325P offre operazioni semplificate e precisione al nanosecondo per migliorare le prestazioni delle applicazioni ad alta velocità e sensibili alla latenza, come veicoli autonomi, manufacturing e robotica.

Le funzionalità Time Sensitive dello switch migliorano le esperienze di roaming quando il traffico cellulare passa da una Radio all’altra in siti di grandi dimensioni come gli stadi, nonché nelle applicazioni di intelligenza artificiale, nella radiodiffusione e nelle implementazioni di reti di accesso radio Cloud (C-RAN).

Lo switch HPE Aruba Networking CX 8325P – afferma l’azienda – è la prima soluzione del settore a integrare funzionalità di Time Sensitive Network, offrendo un’accuratezza al nanosecondo per funzionalità mission-critical come il miglioramento della qualità delle chiamate, delle transazioni di dati e dei carichi di lavoro AI tra il traffico cellulare in movimento.

A differenza delle soluzioni tradizionali basate sul Precision Time Protocol (PTP) via satellite, HPE Aruba Networking integra il supporto PTP direttamente nella rete, eliminando la necessità di dispositivi di sincronizzazione separati e garantendo una maggiore affidabilità.

“Le reti cellulari private offrono enormi potenzialità per la trasformazione digitale in settori come trasporti e logistica, ma richiede sincronizzazione al nanosecondo e latenza ultra-bassa per supportare i carichi di lavoro dell’IA”, ha affermato Will Townsend, VP e Principal Analyst di Moor Insights & Strategy. “Il CX 8325P affronta questa sfida integrando funzionalità di livello telco nel fabric di rete, semplificando la gestione fino all’edge di rete”.

HPE presenta un’anteprima della prossima generazione di HPE ProLiant Compute DL110 con Intel Xeon 6

Al Mobile World Congress è stato annunciato anche HPE ProLiant Compute DL110 Gen12, il server di nuova generazione di HPE basato sul nuovo potente chipset Xeon 6 Granite Rapids-D di Intel, che sarà esposto per la prima volta nello stand di HPE. Progettato specificamente per le implementazioni telco edge di rete più spinte, il nuovo HPE ProLiant Compute DL110 combina capacità di elaborazione, performance di gestione termica e densità IO avanzate, associate una sicurezza di livello superiore.

HPE ProLiant Compute DL110 amplia le prestazioni, l’affidabilità e la scalabilità necessarie per le implementazioni Open RAN e dimostra l’impegno di HPE nel fornire ai clienti telco la possibilità di modernizzare le proprie reti grazie alle apparecchiature più adatte alle loro esigenze.

HPE e T-Mobile: connettività enterprise per le piccole imprese

HPE e T-Mobile annunciano una partnership innovativa per fornire alle piccole imprese una soluzione di rete enterprise sicura, facile da gestire e accessibile.

Questa collaborazione introduce un’offerta in abbonamento avanzata, che combina il programma Connected Workspace di T-Mobile, il servizio Managed 5G Gateway e i dispositivi HPE Networking Instant On Switch 1830 e Instant On Access Point AP21.

HPE al Mobile World Congress 2025: innovazione e connettività al centro

Allo stand 3N10 del Mobile World Congress 2025, HPE presenta dimostrazioni dal vivo su come l’automazione operativa possa ridurre i costi e accelerare le implementazioni, oltre a offrire una visione del futuro della connettività cablata e wireless con soluzioni avanzate di edge computing, 5G privato, Wi-Fi e SASE unificato.

HPE mostra anche come preparare i data center alle esigenze dell’AI grazie alle sue soluzioni private cloud chiavi in mano, introduce i suoi ultimi server ottimizzati per le reti telco e illustra come le reti aziendali basate sull’AI possano migliorare l’esperienza utente e generare nuove opportunità di business.

È possibile visitare lo stand 3N10 per scoprire tutte le innovazioni o incontrare il team HPE presso il meeting center all’ingresso VIP del Padiglione 3.