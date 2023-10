Nilox Tech amplia la sua linea di monitor con quattro nuovi modelli

Nilox Tech, brand di tecnologia del gruppo Esprinet dedicato agli accessori per il mondo dell’informatica, lancia quattro nuovi modelli di monitor che promettono di portare l’esperienza d’uso dell’utente a un livello superiore.

Presentata in anteprima a IFA 2023, la nuova generazione di monitor di Nilox Tech è stata progettata per arricchire la user experience grazie ad un design migliorato e a prestazioni all’avanguardia con un occhio attento alle nuove esigenze.

Dalla creazione dei contenuti al gaming, passando per il mondo del lavoro d’ufficio, ogni modello è specifico in base alla propria destinazione d’uso.

Progettato per chi ha necessità di lavorare in multitasking e primo monitor UltraWide di Nilox con display IPS da 29 pollici, frequenza di aggiornamento di 75Hz e risoluzione di 2560×1080 pixel, il modello NXM29UW01 invita gli utenti ad osservare il mondo da una nuova prospettiva.

Grazie al suo rapporto di aspetto 21:9 crea infatti uno spazio dello schermo più ampio del 33% rispetto ai monitor FHD convenzionali (1920×1080), ideale per visualizzare diverse finestre in contemporanea consentendo all’utente di gestire più applicazioni in parallelo e lavorare a diversi progetti in modo più agevole, aumentando così la produttività.

Il monitor Nilox NXM272KREG01 è l’alleato perfetto dei creativi. Dotato di risoluzione 2K QHD di 2560 x 1440 pixel e di schermo da 27 pollici con tecnologia IPS, che quando si parla di qualità pura dell’immagine è la scelta ideale, afferma l’azienda, il nuovo NXM272KREG01 consente di godere di dettagli vividi e colori realistici che lo rendono un ottimo schermo per i professionisti di fotografia, montaggio video e grafica in generale.

Include altoparlanti integrati che offrono un’esperienza audio coinvolgente, eliminando la necessità di altoparlanti esterni. Inoltre, è dotato di una serie di funzionalità progettate per migliorare la postura e la comodità degli utenti durante le lunghe sessioni al computer, come la regolazione di altezza e inclinazione.

Nilox si afferma anche nel mondo del gaming con due nuovi monitor curvi da 24 e 27 pollici progettati per offrire un’esperienza immersiva: grazie alla risoluzione Full HD e agli altoparlanti integrati, il gioco prende vita ricreando mondi virtuali dinamici ed emozionanti.

A garanzia di ottime prestazioni per il gaming, i due modelli NXM24CRV01 e NXM27CRV01 supportano una frequenza di aggiornamento del display di 165Hz attraverso l’ingresso DisplayPort e una velocità di risposta di 1ms, assicurando totale fluidità.

Senza dimenticare uno degli aspetti più cruciali per Nilox Tech, la sicurezza, garantita in questo caso da tecnologie avanzate per il comfort visivo, come la Natural Low Blue Light che aiuta a prevenire l’affaticamento degli occhi e disturbi del sonno associati all’esposizione prolungata a onde luminose blu.

La nuova gamma di monitor professionali Nilox è disponibile da ottobre presso i principali siti e-commerce.