Niantic Studio, il futuro della creazione di contenuti 3D e XR

All’Augmented World Expo 2024 tenutosi a Long Beach, CA, Niantic ha introdotto un nuovo editor visivo, Niantic Studio, e ha presentato alcuni aggiornamenti degli strumenti per la scansione di oggetti e luoghi nel mondo reale, rendendo la fusione tra il mondo virtuale e realtà più semplice che mai.

Per contestualizzare questi nuovi strumenti e aggiornamenti, Niantic ha condiviso la sua visione per il tipo di mappa necessaria per la generazione attuale e futura di dispositivi di realtà mista, passando dall’orientamento in 2D alle esperienze coinvolgenti in 3D, dove si va oltre la semplice lettura delle mappe, immergendosi direttamente in esse.

Niantic porta con sé un ricco patrimonio di creazione di mappe ed esperienze basate sulla posizione risalenti ai giorni precedenti la fondazione dell’azienda. Da Keyhole a Google Earth, Google Maps fino ai primi giochi Niantic, creare e sfruttare mappe digitali è stato essenziale per il lavoro degli sviluppatori. Oggi le persone vivono il mondo attraverso cellulari e visori e serve dunque un nuovo tipo di mappa su cui Niantic sta lavorando. Definita mappa di terza generazione, contiene già molti degli elementi principali mentre è in corso lo sviluppo di altri elementi e strumenti per creare esperienze coinvolgenti basate sulla posizione.

Sfruttare il web per creare esperienze XR su tutti i dispositivi gratuitamente

Con l’annuncio di Niantic Studio in versione beta pubblica, gli sviluppatori adesso hanno un modo completamente nuovo di creare esperienze 3D e XR sempre più coinvolgenti in un’interfaccia altamente visiva e dinamica. Niantic Studio è dotato di potenti funzionalità che supportano la complessità progressiva per gli sviluppatori più esperti e consentono di creare esperienze XR più coinvolgenti su tutti gli smartphone e visori XR. Il nuovo Niantic Studio è inoltre gratuito.

I punti principali del primo rilascio di Niantic Studio includono:

Interfaccia visiva dinamica: ogni strumento e funzionalità è a portata di clic, creando un flusso di lavoro ottimizzato in uno spazio di lavoro 3D completo.

ogni strumento e funzionalità è a portata di clic, creando un flusso di lavoro ottimizzato in uno spazio di lavoro 3D completo. Integrazione perfetta: integra funzionalità complesse ed elementi grafici sofisticati come fisica, telecamere, illuminazione, animazioni, particelle, audio e trigger di gioco. È possibile aggiungere o modificare le risorse nello spazio 3D o manipolare le scene in tempo reale.

integra funzionalità complesse ed elementi grafici sofisticati come fisica, telecamere, illuminazione, animazioni, particelle, audio e trigger di gioco. È possibile aggiungere o modificare le risorse nello spazio 3D o manipolare le scene in tempo reale. Potente motore di gioco web : consente di creare esperienze XR interattive, giochi web 3D o prototipi con modelli di gioco familiari come entità, componenti e sistemi.

: consente di creare esperienze XR interattive, giochi web 3D o prototipi con modelli di gioco familiari come entità, componenti e sistemi. Gioco dal vivo e simulazione modificabili: la modalità di gioco consente di visualizzare anteprime live durante la modifica di un progetto che viene salvato automaticamente per garantire una rapida iterazione.

la modalità di gioco consente di visualizzare anteprime live durante la modifica di un progetto che viene salvato automaticamente per garantire una rapida iterazione. Ampia portata: la funzionalità “Crea una volta, distribuisci ovunque” supporta progetti su desktop, smartphone e visori XR con un’unica build.

Scaniverse sfrutta lo splatting gaussiano per rendere le scansioni 3D più accessibili

Con l’inclusione dello splatting gaussiano come opzione di output in Scaniverse, Niantic ha introdotto l’elaborazione sul dispositivo più veloce di questa tecnica di rendering volumetrico. Questa innovazione consente scansioni rapide di luoghi e oggetti del mondo reale che è possibile condividere direttamente dagli smartphone.

Prossimamente, Niantic Studio consentirà agli utenti di aggiungere o modificare queste risorse 3D legate proprio a posizione in tutto il mondo. Disponibile sia su iOS che Android, Niantic estenderà la sua offerta di funzioni legate a Scaniverse a partire dalla seconda metà dell’anno.

Il VPS al centro della nuova mappa

Al centro della nuova mappa c’è il Visual Positioning System (VPS) di Niantic, caratterizzato da una precisione a livello centimetrico e dalla capacità dei contenuti digitali di persistere e cambiare in base al comportamento dell’utente.

Creato elaborando milioni di scansioni inviate in gran parte dagli utenti dei giochi Niantic, il VPS di Niantic presenta più di 250.000 posizioni VPS di alta qualità in aree ad alto traffico di persone con concentrazioni in contesti urbani chiave per consentire esperienze continue.

Negli ultimi mesi, il team di mappatura di Niantic ha migliorato e accelerato il sistema di pipeline per consentire l’aggiunta di diverse migliaia di nuove località alla mappa ogni giorno: secondo le previsioni, Niantic dovrebbe riuscire a raggiungere 1 milione di località aggiunte nel 2024.

Vivere nel futuro dell’hardware del calcolo spaziale

La crescita dei visori che supportano il calcolo spaziale e le esperienze di realtà mista sta consentendo a Niantic di vivere nel futuro per i casi d’uso relativi ai singoli consumatori e alle aziende.

Meta Quest: “Ciao, Dot” è un’esperienza di realtà mista basata su Peridot di Niantic comparsa recentemente nell’ App Lab di Meta Quest.

“Ciao, Dot” è un’esperienza di realtà mista basata su Peridot di Niantic comparsa recentemente nell’ Lab di Meta Quest. Apple Vision Pro: all’inizio di questo mese, il partner di Niantic Reality Crisis ha rilasciato l’ultimo aggiornamento a Skatrix Pro per Apple Vision Pro. La nuova esperienza si libera dallo skatepark galleggiante di Apple Vision Pro per consentire allo skater di usare qualsiasi superficie della stanza, dalle sedie ai tavoli a qualsiasi bordo su cui fare grind.

all’inizio di questo mese, il partner di Niantic Reality Crisis ha rilasciato l’ultimo aggiornamento a Skatrix Pro per Apple Vision Pro. La nuova esperienza si libera dallo skatepark galleggiante di Apple Vision Pro per consentire allo skater di usare qualsiasi superficie della stanza, dalle sedie ai tavoli a qualsiasi bordo su cui fare grind. Magic Leap 2: all’AWE, l’azienda ha condiviso la prima demo del VPS di Niantic in esecuzione su Magic Leap 2. Gli sviluppatori interessati possono iscriversi per la beta privata.

Nella seconda metà del 2024, Niantic rilascerà nuovi aggiornamenti per Scaniverse, Niantic Studio, VPS e la nuova mappa, oltre ad altri sviluppi relativi a contenuti e strumenti. Per scaricare già da oggi la prima versione di Niantic Studio è possibile visitare la pagina del prodotto.