Nfon presenta Cloudya Meet & Share e Crm Connect

Nfon ha presentato due importanti novità: la prima è Cloudya Meet & Share con funzionalità di video-conferenza, aggiungendo una nuova dimensione all’infrastruttura esistente.

Nfon Cloudya Meet & Share, molteplici vantaggi da un’unica fonte

Cloudya Meet & Share rende Cloudya una soluzione ancor più potente. I clienti Nfon hanno ora la possibilità di avviare video-chiamate e programmare comodamente le prossime riunioni. Potranno inoltre condurle in modalità video e organizzare gli appuntamenti in modo più efficiente.

I link di collegamento ai meeting possono essere condivisi, così come i numeri telefonici di accesso alle riunioni da remoto. Le video-conferenze possono essere interattive. Con funzionalità che consentono di alzare la mano per rispondere alle domande o silenziare i singoli partecipanti, o anche di condividere lo schermo

Secondo Stefan Walcz, Vice President Products di NFON AG, Cloudya Meet & Share rappresenta una pietra miliare per la comunicazione aziendale olistica e senza soluzione di continuità. Con questo set di funzioni più esteso difficilmente si può restare insoddisfatti: le aziende europee hanno ora accesso a telefonia e video-conferenza da un unico provider e in un’unica soluzionecrm.

Integrazione con le piattaforme Crm

La seconda novità presentata dalla società tedesca è Cloudya Crm Connect. Crm Connect consente alle organizzazioni alla ricerca di una gestione semplificata dei dati e di un supporto alla collaborazione continua, di integrare facilmente la loro applicazione desktop di telefonia in cloud, Cloudya, con oltre 60 differenti piattaforme Crm

Piattaforma Crm customer-centric senza soluzione di continuità

Crm Connect viene gestita completamente dall’applicazione Cloudya e non richiede alcun server on-premise. Grazie alla possibilità di integrare Cloudya con differenti sistemi di Crm, Crm Connect permette la ricerca dei contatti da Cloudya o il click-to-dial direttamente dal sistema Crm usato.

Inoltre, i clienti Cloudya Business Premium riceveranno l’integrazione gratuita con le rubriche Outlook e Apple.

CRM Connect è una soluzione attivabile immediatamente e senza configurazioni complesse, offrendo nuove possibilità per le aziende di operare in modo più orientato al cliente