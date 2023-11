Nfon nomina un nuovo CTO: è Andreas Wesselmann

Nfon ha annunciato la nomina di Andreas Wesselmann a nuovo Chief Technology Officer (CTO). Uno degli obiettivi del nuovo assetto è quello di portare avanti la crescita economica a lungo termine e di potenziare l’innovazione tecnologica di Nfon AG.

Patrik Heider, Amministratore Delegato (CEO) di Nfon AG: “Sono lieto che siamo riusciti a trovare un executive competente ed esperto per la posizione vacante di CTO così rapidamente. Sarà essenziale una forte collaborazione all’interno del Consiglio di Amministrazione per il lavoro che ci attende. La nostra cooperazione punterà su una comunicazione onesta e trasparente, con l’obiettivo di orientare Nfon sempre al successo negli sviluppi futuri”.

Andreas Wesselmann ricoprirà il suo nuovo ruolo presso Nfon AG a partire dal 1° gennaio 2024.

Andreas Wesselmann : la passione per la tecnologia e l’innovazione

Andreas Wesselmann vanta una straordinaria carriera. Dopo essersi laureato in matematica e informatica, il nuovo CTO ha iniziato il suo percorso professionale in SAP, la più grande azienda tedesca di software. Più recentemente, è stato membro del team SAP Global Leadership nel ruolo di Senior Vice President, SAP HANA Database & Analytics. Con oltre 20 anni di esperienza in un ambiente di lavoro internazionale, ha mostrato come trasferire l’innovazione verso modelli di business scalabili ed espandere ulteriormente le soluzioni software cloud esistenti in modo affidabile ed economico.

Andreas Wesselmann ha gestito questa trasformazione coinvolgendo attivamente la direzione e i dipendenti nella definizione del futuro dell’azienda, combinando sempre la strategia aziendale con la sua passione per la tecnologia e l’innovazione. “Sono proprio queste le due aree che mi motivano e, dato il mio percorso, sono entusiasta di iniziare a lavorare in Nfon e di mettere a frutto la mia esperienza”, ha dichiarato Andreas Wesselmann. Oltre al ruolo di CTO, a partire dal 2024 diventerà anche il secondo membro del Consiglio di Amministrazione accanto a Patrik Heider come CEO di Nfon AG. “Il compito che ci attende è quello di allineare tecnologia, prodotti e vendite”, ha dichiarato Patrik Heider. “L’armonizzazione di queste tre aree ci permette di offrire ai nostri clienti europei un supporto efficace nella trasformazione digitale e nell’uso intelligente di soluzioni di comunicazione cloud all’avanguardia”.

2024: una partenza in quarta

“Il nostro percorso come azienda leader in Europa nel settore della telefonia cloud è caratterizzato da una crescita costante e da grandi risultati pionieristici”, ha dichiarato Patrik Heider. “È essenziale che il nostro ventaglio di prodotti e la nostra piattaforma tecnologica offrano affidabilità, scalabilità e forza innovativa per le soluzioni cloud avanzate. Il nuovo team esecutivo, guidato dal CEO e dal CTO, vive e respira questo nuovo spirito. Nfon sta vivendo un clima di ottimismo senza precedenti!”.