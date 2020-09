LanSchool Air, Lenovo porta il new normal a scuola

Lenovo ha annunciato il lancio sul mercato europeo di LanSchool Air; il software di gestione delle classi scolastiche è ora disponibile per le scuole in Italia e in altri paesi quali Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Da oltre 30 anni LanSchool fornisce software per la didattica e la gestione delle classi, servendo più di 12 milioni di utenti in 75 Paesi.

LanSchool Air aiuta gli insegnanti a rimanere in contatto con gli studenti nell’ambito di uno spazio digitale in modo da creare esperienze online più significative, sia in aula sia da remoto. Comprende funzioni che aiutano a monitorare e proteggere i dispositivi degli studenti, consentono di condividere gli schermi e forniscono la gestione del dispositivo per aiutare a guidare la didattica, a promuovere la collaborazione e a massimizzare i tempi di insegnamento. Tra le caratteristiche più importanti, il monitoraggio degli schermi, limitazioni web, blank screen, messaggistica e push di determinati siti. Con LanSchool Air gli educatori possono migliorare il coinvolgimento degli studenti, insegnare la cittadinanza digitale e fornire un ambiente di apprendimento immersivo.

Le scuole europee adottano già LanSchool Classic, la versione self-hosted del software disponibile in 15 lingue tra cui inglese, francese, italiano e tedesco. L’aggiunta del nuovo LanSchool Air basato su cloud, completamente gestito da LanSchool anche per quanto riguarda l’hosting, offre alle scuole un percorso semplice e veloce all’adozione di software di gestione delle classi. Inoltre, il software basato su cloud offre flessibilità e riduce i costi di gestione con l’aumentare dell’adozione della nuova tecnologia, e con una sempre maggiore adozione della didattica a distanza, da parte delle scuole.