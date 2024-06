Netskope innova la sicurezza SaaS con la potenza dell’AI generativa

Netskope , specialista SASE (Secure Access Service Edge), ha annunciato importanti miglioramenti della sicurezza SaaS in Netskope One, la piattaforma cloud-native che offre servizi di rete e sicurezza convergenti per consentire la trasformazione SASE e zero trust.

I miglioramenti riguardano il modulo Cloud Access Security Broker (CASB) della piattaforma, che offre nuove funzionalità aggiuntive progettate per l’era dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) e della collaborazione SaaS. Netskope One integra nativamente funzionalità SSPM (SaaS security posture management), inline e API CASB insieme a una suite di funzionalità IA, consentendo alle organizzazioni di ottenere il massimo dalle applicazioni SaaS, proteggendo in modo proattivo i dati sensibili quando e ovunque viaggiano.

Le applicazioni SaaS sono la spina dorsale delle operazioni aziendali e richiedono una visibilità del rischio che sia il più granulare possibile, soprattutto in un contesto in cui l’adozione delle applicazioni GenAI è così elevata, sottolinea l’azienda. Il Cloud and Threat Report 2024 di Netskope ha rilevato che i dipendenti aziendali interagiscono con una media di 11-33 applicazioni cloud al mese e l’utilizzo delle applicazioni GenAI sono aumentate del 400% anno su anno. La crescente dipendenza da queste applicazioni e il loro utilizzo più coerente stanno mettendo a dura prova le soluzioni CASB legacy, che tendono a fare affidamento su approcci ad alta intensità manuale per identificare le applicazioni e classificare i loro rischi specifici. Inoltre, molti di questi strumenti obsoleti sono più difficili e complicati da gestire e non riescono a fornire l’intelligence più profonda e il contesto più ricco necessari per scoprire e agire in modo coerente sui rischi attuali ed emergenti per la sicurezza dei dati.

Essendo una piattaforma convergente in modo nativo, Netskope One aiuta i team a ridurre le lacune di sicurezza, affrontare nuovi rischi, ridurre costi e complessità, aumentare la protezione e accelerare tutto, ovunque. Oltre ad essere il primo leader SSE del settore a sfruttare l’intelligenza artificiale generativa nella sicurezza SaaS, Netskope sfrutta anche la prevenzione della perdita di dati (DLP) avanzata e basata sul contesto della piattaforma e fornisce una soluzione facile da gestire che offre alle organizzazioni diversi primati, afferma l’azienda:

Il primo CASB basato su GenAI che impiega precisi algoritmi GenAI per il punteggio automatico del rischio di applicazioni SaaS nuove e mai viste prima, categorizzazione del rischio on-demand per nuove applicazioni SaaS identificate dai team di sicurezza e approfondimenti sui rischi basati su LLM per le applicazioni SaaS, facilmente disponibili tramite query in linguaggio naturale.

La DLP cloud più avanzata e basata sul contesto, che copre oltre 1.800 tipi di file diversi, sfruttando oltre 3.000 identificatori di dati, ML e deep learning, intelligenza artificiale, elaborazione del linguaggio naturale (NLP), reti neurali convoluzionali e ML addestrabile per la classificazione dei dati e altro ancora.

La migliore piattaforma unificata e la più automatizzata, volta a rendere la gestione della sicurezza SaaS semplice e poco impegnativa, grazie all’intelligence sui rischi condivisa tra CASB inline, API e SSPM, una dashboard unificata con profonda visibilità su utenti e privilegi, framework di policy unificato in modo nativo e priorità degli avvisi ML-driven usando la correlazione del rischio.

“In qualità di leader riconosciuto nel campo SASE e Zero Trust, Netskope fornisce un approccio moderno alla sicurezza SaaS, comprese funzionalità senza precedenti che uniscono i principali controlli SSE e la raccolta di informazioni”, ha affermato John Martin, Chief Product Officer, Netskope. “Netskope One è la prima piattaforma convergente che utilizza l’intelligenza artificiale per tenere il passo con l’esplosione delle applicazioni SaaS e GenAI, classificando le nuove applicazioni e i relativi rischi in modo più rapido, granulare e accurato rispetto a qualsiasi altra soluzione sul mercato.”

Per saperne di più su come la piattaforma Netskope One aiuta le aziende a decodificare il linguaggio moderno del cloud e a identificare i rischi emergenti per i dati, è possibile visitare il sito dell’azienda.