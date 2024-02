Netgear ha un nuovo CEO: è Charles Prober

Netgear ha annunciato che Patrick C. S. Lo, attuale Chief Executive Officer e Presidente, si ritira dalla sua posizione. Lo rimarrà fino a luglio 2024 come consulente strategico per sostenere una transizione di leadership fluida. Il CdA ha nominato Charles (CJ) Prober, esperto di alto livello nel settore tecnologico, come suo successore con effetto immediato. Prober entrerà anche a far parte del Consiglio di Amministrazione del brand.

“In qualità di co-fondatore di Netgear e CEO per quasi tre decenni, è ovvio che l’impatto di Patrick Lo sull’azienda è innegabile. La sua visione di realizzare il futuro della connettività attraverso prodotti e soluzioni di rete avanzate ha plasmato ciò che siamo come azienda e per noi è fondamentale ciò che ha realizzato“, ha dichiarato Thomas H. Waechter, Lead Independent Director di Netgear. “CJ ha la piena fiducia del Consiglio. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e con il team dirigenziale di Netgear per traghettare l’azienda nella sua prossima fase di innovazione“.

“Quando Mark Merrill e io abbiamo fondato Netgear 28 anni fa, Internet stava iniziando a mostrare il suo impatto sul mondo“, ha dichiarato Lo. “Abbiamo colto l’opportunità e da allora abbiamo innovato e guidato il settore nella creazione di tecnologie di rete avanzate per le case e le aziende di tutto il mondo. Abbiamo spinto i confini di ciò che si può sperimentare in un mondo connesso e sono a favore di un prossimo capitolo della storia di Netgear“.

Netgear, Prober succede a Lo

La nomina di Prober fa seguito a un accurato processo di ricerca condotto negli ultimi 12 mesi dal CDA del brand con l’obiettivo di identificare un leader con una vasta esperienza nel settore dell’elettronica di consumo, del software e degli abbonamenti. Prober ha ottenuto il sostegno unanime del Consiglio di Amministrazione e soddisfa tutti i criteri fondamentali per il futuro successo di Netgear nel continuare a distinguersi come leader assoluto nel settore del networking consumer e business.

Prober è un leader aziendale esperto e di successo che, nei suoi ruoli precedenti si è concentrato sulla crescita, la trasformazione e l’innovazione; ha un expertise di decenni nella creazione di esperienze di consumo all’avanguardia per dispositivi e piattaforme digitali. Il suo know how spazia da posizioni di leadership in marchi tecnologici e di largo consumo, tra cui i ruoli di Presidente di Life360, CEO di Tile (acquisita da Life360), Chief Operating Officer di GoPro e SVP di Digital Publishing di Electronic Arts (EA). Prima di ricoprire ruoli operativi, Prober è stato consulente di McKinsey & Company, dove ha contribuito a guidare alcune delle principali aziende tecnologiche B2B del mondo.

Attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di Life360 e Glorious Gaming. Tra i risultati ottenuti in passato, si annovera la crescita degli abbonamenti e dei ricavi di Life360, Tile e GoPro. Inoltre, ha svolto un ruolo centrale nella trasformazione di EA da azienda di software ad azienda di servizi digitali, che ha permesso di sbloccare un valore significativo per gli azionisti nel corso degli anni trascorsi in azienda. La sua vasta esperienza nella gestione di grandi team e di aziende globali complesse dimostra la sua capacità di fornire valore a clienti, investitori e dipendenti.

“Come innovatore e pioniere, Netgear è un marchio ammirato e rispettato sia dai consumatori che dalle aziende in un momento in cui la connettività è più importante che mai”, ha dichiarato CJ Prober, CEO di Netgear. “Ho costruito la mia carriera sulla realizzazione di prodotti e servizi innovativi e all’avanguardia nel settore e sono orgoglioso di entrare a far parte del team Netgear per continuare questo percorso e creare valore per tutti gli stakeholder, proseguendo la forte attenzione dell’azienda all’innovazione nel settore. Il percorso da seguire è incredibilmente entusiasmante e non vedo l’ora di collaborare con il Consiglio di Amministrazione, i nostri partner e i team globali del brand.”