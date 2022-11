NetApp e Nvidia AI Enterprise, integrazione dell’intelligenza artificiale

NetApp e Nvidia collaborano su molti fronti per consentire ai clienti di svolgere le proprie attività utilizzando infrastrutture familiari: dai container con Kubernetes e le implementazioni di cloud privati nei data center aziendali, allo sviluppo dell’intelligenza artificiale ospitato nel cloud e ai servizi distribuiti su cloud pubblici, fino ad arrivare alle soluzioni edge.

Da 20 anni e con oltre 20.000 clienti comuni, NetApp e VMware definiscono il data center virtuale e offrono soluzioni di storage e di infrastrutture virtuali di comprovata efficacia, il tutto in un ambiente digitale unificato che consente di ottenere prestazioni, efficienza e risparmi per gli ambienti virtuali.

Nel contesto attuale, ha sottolinea NetApp, molte organizzazioni aziendali faticano a trovare la giusta strategia e la giusta piattaforma per ottenere successo nell’ambito dell’intelligenza artificiale. A differenza delle applicazioni aziendali tradizionali, le applicazioni di IA sono uno sviluppo relativamente recente per molti reparti IT. Sono in rapida evoluzione, open source e all’avanguardia, ma mancano di approcci comprovati per affrontare i rigori della produzione su scala aziendale.

NetApp ha sponsorizzato un documento tecnico di IDC, intitolato Storage Infrastructure Considerations for Artificial Intelligence Deep Learning Training Workloads in Enterprises (“Considerazioni sull’infrastruttura di storage per i carichi di lavoro di formazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende”). L’indagine ha identificato che il provisioning per i nuovi progetti, la scalabilità dei progetti esistenti e la facilità e la velocità di caricamento dei set di dati per i nuovi cicli di formazione risultano essere vantaggi chiave per la loro facilità d’uso.

Da questo momento, ha annunciato l’azienda, NetApp supporta Nvidia AI Enterprise su VMware. NetApp dichiara di essere il primo partner di storage a certificare le soluzioni di storage con Nvidia AI Enterprise per ambienti VMware.

Disponibile come integrazione alla soluzione NetApp ONTAP AI infrastructure, costruita su Nvidia DGX BasePOD per le implementazioni bare-metal, questa nuova piattaforma di NetApp e Nvidia offre quella che l’azienda definisce la migliore archiviazione e gestione dei dati della categoria con le soluzioni NetApp all-flash cloud integrati e il software AI.

Viene supportato Nvidia AI Enterprise, una suite end-to-end e cloud-native di software di AI e di analisi dei dati ottimizzata e certificata per la principale piattaforma di virtualizzazione leader del settore, VMware vSphere e VMware Cloud Foundation.

Distribuire e programmare con facilità

Sarà possibile – sottolinea l’azienda – semplificare l’organizzazione dello spazio di lavoro, riguardante i Data Science, con NetApp DataOps Toolkit. Si eseguiranno tutti i carichi di lavoro su un’unica piattaforma infrastrutturale adattabile, in modo da ottimizzare costantemente l’utilizzo della potenza di calcolo e lo storage nel proprio cloud ibrido. Si andrà così a ridurre il TCO e a semplificare le operazioni con un consumo flessibile.

Con NetApp, le applicazioni e i dati dell’organizzazione sono sempre nel posto giusto al momento giusto, sia in sede che nel cloud. Ed è possibile sfruttare la soluzione certificata di NetApp per distribuire e gestire i carichi di lavoro AI con un software ottimizzato.

Le soluzioni NetApp – mette ancora in evidenza l’azienda – sono garantite grazie alle best practice di progettazione e installazione, per un’ampia gamma di carichi di lavoro aziendali. È possibile scalare e mantenere con affidabilità le applicazioni sempre attive, grazie alla sicurezza end-to-end integrata nei piani di controllo e dati. E soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale e apprendimento automatico continuando a servire le applicazioni esistenti.

Vengono inoltre combinate le soluzioni NetApp, Nvidia e VMware per offrir un Lab on Demand di NetApp per ambienti AI. Il laboratorio NetApp è di supporto per dipendenti e partner per poter familiarizzare con i più moderni flussi di lavoro di pipeline di dati AI.