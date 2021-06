Nasce Vodafone Open: ai clienti totale libertà di scelta senza penali

Provare i servizi e scegliere la qualità di Vodafone ogni giorno: Nasce Vodafone Open con cui i clienti potranno provare le offerte Vodafone senza vincoli e avranno la libertà di cambiare idea senza sostenere costi aggiuntivi.

Grazie a questa novità, Vodafone consolida il rapporto di fiducia con i consumatori puntando sulla qualità dei suoi servizi e della sua rete. Il logo di Vodafone Open vuole diventare infatti un segno riconoscibile di qualità, trasparenza e affidabilità.

Andrea Duilio, Direttore Consumer di Vodafone Italia ha dichiarato che con Vodafone Open la società mira a rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti.

Basandolo su trasparenza e libertà di scelta. In un contesto di mercato in cui l’offerta è sempre più ampia, le persone sono libere di provare i servizi Vodafone senza vincoli ed eventualmente cambiare idea senza costi aggiuntivi.

«Vogliamo che il cliente scelga di rimanere con noi perché apprezza la qualità dei servizi e dell’esperienza che ogni giorno ci impegniamo ad offrire», ha concluso Duilio

I servizi di Vodafone Open

Vodafone Open si articola in numerosi servizi. Tra questi Vodafone Family Plan, la nuova offerta convergente per unire in un’unica opzione fibra e mobile di tutta la famiglia. Senza vincoli e senza costi aggiuntivi.

Navigando alle massime performance a casa – con la GigaNetwork Fibra fino a 2.5Gbps in download e 500Mbps in upload. Fuori casa, con la GigaNetwork 5G fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload.

Anche le altre le offerte di rete fissa non avranno vincoli, e i clienti saranno liberi di disdire in qualunque momento senza ulteriori costi,

I nuovi clienti che decideranno di passare a Vodafone con un’offerta di telefonia mobile potranno provare l’esperienza Vodafone per 30 giorni e qualora non fossero soddisfatti e decidessero di passare ad altro operatore, potranno farlo senza vincoli e chiedere il rimborso dei costi sostenuti per la prova;

Con Vodafone Casa Wireless si potrà provare la rete FWA per 3 mesi. Con la libertà di decidere se mantenerla oppure disdire senza costi aggiuntivi.

I già clienti sono liberi di provare per un mese gratuitamente anche il meglio delle offerte Vodafone. Tra queste Infinito, Digital Privacy & Security, Happy Black e le offerte 5G.

Anche per gli smartphone acquistati con finanziamento non ci sono vincoli o penali grazie a Vodafone Open. Se si intende passare ad altro operatore si potrà continuare a pagare le rate senza costi aggiuntivi, oltre alla restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati.