Nasce TeamSystem Crediti Fiscali, il marketplace digitale per cedere e acquistare i crediti d’imposta

Con la diffusione del Superbonus 110% e degli altri incentivi per l’edilizia (come il bonus facciate, ristrutturazione, Sismabonus, ecc.) e per l’efficientamento energetico, il mercato della cessione dei Crediti Fiscali ha registrato una crescita importante – sostenuta dalla possibilità per le imprese cessionarie, prevista dalla normativa, di poter utilizzare i crediti d’imposta come strumento di compensazione per tutte le tipologie di debiti fiscali.

In questo scenario, TeamSystem ha lanciato la piattaforma TeamSystem Crediti Fiscali, per offrire a tutti i potenziali cedenti e cessionari un marketplace digitale in cui incontrarsi e poter scambiare l’accesso alle detrazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta con liquidità immediata per gestire i bisogni del proprio business.

L’obiettivo della piattaforma TeamSystem Crediti Fiscali è quindi quello di mettere in contatto le aziende che abbiano accumulato crediti fiscali per interventi legati a bonus edilizi o energetici e che desiderino ottenere liquidità con le imprese (di qualsiasi settore) che vogliano acquistare a sconto crediti d’imposta da portare in compensazione con debiti fiscali ottenendo un rendimento molto competitivo della liquidità impiegata.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto mettere a disposizione uno spazio in cui operare in sicurezza e con ampi margini di flessibilità, ribadendo il ruolo di TeamSystem come player di sistema, sempre al fianco del tessuto imprenditoriale italiano. Le possibilità di cedere e acquistare all’interno di TeamSystem Crediti Fiscali sono infatti estremamente modulabili: è possibile trattare singole annualità o pacchetti completi di crediti, a seconda delle proprie esigenze”, ha commentato Michelangelo Bottesini, Head of Fintech di TeamSystem. “L’utente è inoltre guidato passo per passo dalla presenza di un team di assistenza dedicato, con un supporto formativo e fiscale completo in momenti di formazione dedicati, mentre un mediatore creditizio gestisce tutti gli aspetti formali delle operazioni ed effettua le dovute verifiche sui soggetti per garantire sicurezza e trasparenza”.

Un ruolo centrale spetta anche ai professionisti, messi in condizione – grazie alla piattaforma – di svolgere al meglio la loro funzione di asseveratori di pratiche, nonché di consulenti a valore aggiunto per le proprie aziende clienti, andando a segnalare l’iniziativa sia a imprese che desiderano cedere i propri crediti fiscali sia ad imprese interessate ad ottimizzare i propri flussi di cassa legati alle spese fiscali.