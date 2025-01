Nasce Ocacode: la nuova BU di Ocalab che rompe i tradizionali schemi del mondo software

Il 2025 per OCALAB, agenzia di comunicazione padovana e punto di riferimento per i progetti di branding, strategici e creativi, si apre con il lancio di OCACODE, una nuova Business Unit incentrata sullo sviluppo di software, web app e siti web sostenibili. Alla sua guida il Co-Founder di OCALAB, Alberto Cobre, che da sempre si occupa di innovazione tecnologica, collaborando, nel corso della sua carriera professionale, con importanti aziende e gruppi tra cui Apple, Mondadori, Crai a Sisa.

In un settore, quello dei software, ancora troppo spesso bloccato da vecchie logiche di mercato, che tendono a rallentare l’innovazione e a mantenere modelli tradizionali molto rigidi, OCACODE si propone come una ventata di freschezza, cedendo i codici sorgente dei programmi ai propri clienti.

“C’è chi blinda i propri clienti e chi li libera. OCACODE appartiene alla seconda categoria. A differenza di molte software house, che trattengono i codici dei programmi rendendo i clienti dipendenti, OCACODE cede sempre le sorgenti dei propri progetti, perché crediamo che un rapporto di partnership debba essere una scelta. Il nostro approccio è chiaro: ogni giorno il cliente deve poter scegliere il partner ideale per continuare a crescere”, spiega Alberto Cobre, Co-Founder di OCALAB.

Con questa logica OCACODE sviluppa software e web app in grado di creare benessere tecnologico all’interno delle aziende. La metodologia parte sempre da una pre-analisi totalmente gratuita, per fornire alle aziende budget e tempistiche tempi di realizzazione certi. Successivamente, ogni prodotto proposto è pensato per essere scalabile, efficiente e di semplice utilizzo, oltre che in grado di essere adattato ed evolvere a seconda delle necessità delle aziende. Infatti, OCACODE sviluppa strumenti:

Modulari: crescono con il business, adattandosi a nuove esigenze.

Aperti: si integrano facilmente con gli strumenti già in uso.

Intelligenti: perché la tecnologia deve semplificare, non complicare.

“Intelligent solutions with a human touch non è solo uno slogan, ma il nostro modo di lavorare. Mentre sviluppiamo chatbot e soluzioni avanzate per i clienti, per noi il supporto è e resterà umano: nessuna risposta automatica, ma persone pronte a risolvere i problemi al telefono, in videocall o meglio ancora, di persona”, conclude Cobre.