Nasce AI Alliance, una comunità internazionale di sviluppatori, ricercatori e utilizzatori che collaborano per promuovere un’intelligenza artificiale aperta, sicura e responsabile

I progressi dell’IA stanno portando a nuove opportunità che possono migliorare il modo in cui lavoriamo, viviamo, impariamo e interagiamo gli uni con gli altri. L’innovazione aperta e trasparente è essenziale per fornire a un ampio spettro di ricercatori, costruttori e utilizzatori di IA le informazioni e gli strumenti necessari per sfruttare questi progressi in modi che diano priorità alla sicurezza, alla diversità, alle opportunità economiche e ai vantaggi per tutti.

Mentre ci sono molte singole aziende, start-up, ricercatori, governi e altri che sono impegnati nella scienza aperta e nelle tecnologie aperte e vogliono partecipare alla nuova ondata di innovazione dell’IA, una maggiore collaborazione e condivisione delle informazioni aiuterà la comunità a innovare più velocemente e in modo più inclusivo, a identificare i rischi specifici e a mitigarli prima di immettere un prodotto nel mondo.

Con questo obiettivo IBM e Meta hanno lanciato AI Alliance, un gruppo di organizzazioni leader nel settore, nelle startup, nel mondo accademico, nella ricerca e nel governo che si uniscono per sostenere l’innovazione aperta e la scienza aperta nell’IA. L’AI Alliance è orientata all’azione e decisamente internazionale, progettata per creare opportunità ovunque attraverso una vasta gamma di istituzioni in grado di plasmare l’evoluzione dell’IA in modi che riflettano meglio le esigenze e la complessità delle nostre società.

L’AI Alliance si concentra sulla promozione di una comunità aperta e sulla possibilità per sviluppatori e ricercatori di accelerare l’innovazione responsabile nell’IA, garantendo al contempo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica. Riunendo i principali sviluppatori, scienziati, istituzioni accademiche, aziende e altri innovatori, intende mettere in comune risorse e conoscenze per affrontare i problemi di sicurezza, fornendo al contempo una piattaforma per la condivisione e lo sviluppo di soluzioni che soddisfino le esigenze di ricercatori, sviluppatori e adottanti in tutto il mondo.

A tal fine, l’AI Alliance prevede di avviare o potenziare progetti che soddisfino i seguenti obiettivi:

Sviluppare e implementare benchmark e standard di valutazione , strumenti e altre risorse che consentano lo sviluppo e l’uso responsabile dei sistemi di IA su scala globale, inclusa la creazione di un catalogo di strumenti di sicurezza, protezione e fiducia controllati. Supporta la promozione e l’abilitazione di questi strumenti con la community di sviluppatori per lo sviluppo di modelli e applicazioni.

aumentando i contributi e l’adozione di tecnologie software abilitanti essenziali. Sostenere lo sviluppo di competenze globali in materia di IA e la ricerca esplorativa. Coinvolgere la comunità accademica per supportare ricercatori e studenti nell’apprendimento e nel contribuire a progetti di ricerca su modelli e strumenti di IA essenziali.

per informare il dibattito pubblico e i responsabili politici sui benefici, i rischi, le soluzioni e la regolamentazione di precisione per l’IA. Lanciare iniziative che incoraggino lo sviluppo aperto dell’IA in modo sicuro e vantaggioso e ospitare eventi per esplorare i casi d’uso dell’IA e mostrare come i membri dell’Alleanza stanno utilizzando la tecnologia aperta nell’IA in modo responsabile e positivo.

Chi fa parte dell’AI Alliance

L’AI Alliance è costituita da un’ampia gamma di organizzazioni che lavorano su tutti gli aspetti dell’istruzione, della ricerca, dello sviluppo e dell’implementazione dell’IA e della governance, con l’obiettivo di garantire che l’innovazione aperta nell’IA vada a vantaggio di tutti e che sia costruita in modo responsabile,

Così si autoclassificano, con un certo orgoglio, i membri dell’AI Alliance:

I creatori degli strumenti che guidano il benchmarking dell’intelligenza artificiale, le metriche e le best practice di fiducia e convalida e la creazione di applicazioni come MLPerf, Hugging Face, LangChain, LlamaIndex e toolkit di intelligenza artificiale open source per la spiegabilità, la privacy, l’adversial robustness e la valutazione dell’equità.

I costruttori dell’hardware e dell’infrastruttura che supportano l’addestramento e le applicazioni dell’IA, dalle GPU necessarie agli acceleratori di IA personalizzati e alle piattaforme cloud .

I creatori di alcuni dei modelli aperti più utilizzati al giorno d’oggi, tra cui Llama2, Stable Diffusion, StarCoder, Bloom e molti altri.

L’AI Alliance è lanciata congiuntamente da IBM e Meta insieme a organizzazioni leader del settore, della pubblica amministrazione e del mondo accademico. I partner e i collaboratori includono: Agency for Science, Technology and Research (A*STAR); Aitomatic; AMD; Anyscale; Cerebras; CERN; Cleveland Clinic; Cornell University; Dartmouth; Dell Technologies; École Polytechnique Fédérale de Lausanne; ETH Zurich; Fast.ai; Fenrir, Inc.; FPT Software; Hebrew University of Jerusalem; Hugging Face; IBM; Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP); Imperial College London; Indian Institute of Technology Bombay; Institute for Computer Science, Artificial Intelligence; Intel; Keio University; LangChain; LlamaIndex; Linux Foundation; Mass Open Cloud Alliance, operated by Boston University and Harvard; Meta; Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence; MLCommons; National Aeronautics and Space Administration; National Science Foundation; New York University; NumFOCUS; OpenTeams; Oracle; Partnership on AI; Quansight; Red Hat; Rensselaer Polytechnic Institute; Roadzen; Sakana AI; SB Intuitions; ServiceNow; Silo AI; Simons Foundation; Sony Group; Stability AI; Together AI; TU Munich; UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society; University of Illinois Urbana-Champaign; The University of Notre Dame; The University of Texas at Austin; The University of Tokyo; Yale University.

Nell’iniziale lista dei membri si notano al momento assenze importanti, come Microsoft e OpenAI.

Come funzionerà l’alleanza per l’IA

L’AI Alliance inizierà il suo lavoro con la formazione di gruppi di lavoro guidati dai membri in tutte le principali aree tematiche sopra elencate. L’Alleanza istituirà inoltre un consiglio di amministrazione e un comitato di supervisione tecnica dedicato all’avanzamento delle aree di progetto di cui sopra, nonché alla definizione di standard e linee guida generali del progetto.

Oltre a riunire i principali sviluppatori, scienziati, accademici, studenti e leader aziendali nel campo dell’intelligenza artificiale, l’AI Alliance prevede di collaborare con importanti iniziative esistenti di governi, organizzazioni senza scopo di lucro e della società civile che stanno svolgendo un lavoro prezioso e allineato nello spazio dell’IA.

Dichiara Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM: “I progressi a cui continuiamo ad assistere nell’IA sono una testimonianza dell’innovazione aperta e della collaborazione tra comunità di creatori, scienziati, accademici e leader aziendali. Questo è un momento cruciale per definire il futuro dell’IA. IBM è orgogliosa di collaborare con organizzazioni che la pensano allo stesso modo attraverso l’AI Alliance per garantire che questo ecosistema aperto guidi un’agenda AI innovativa sostenuta da sicurezza, responsabilità e rigore scientifico”.