QNAP TS-x53DU, il NAS per l’ufficio che ha bisogno di backup veloci

QNAP ha presentato la serie NAS TS-x53DU. Disponibile nei modelli a 4, 8 e 12 baie, la nuova serie dispone di due porte 2,5 GbE RJ45 per rendere più fluida la riproduzione multimediale e l’uso giornaliero. Supporta inoltre il backup con snapshot e HBS (Hybrid Backup Sync) per il backup locale, esterno e su cloud.

Gestita da processori Intel Celeron J4125 quad-core 2 GHz (fino a 2,7 GHz), la serie TS-x53DU può montare fino a 8 GB DDR4 di memoria. Grazie alla crittografia Intel AES-NI e due porte 2,5 GbE RJ45, offre un’archiviazione rapida e sicura. Lo slot PCIe 2.0 consente di migliorare le funzionalità core del NAS con l’installazione di una scheda PCIe compatibile (come una scheda di rete, una scheda di rete/archiviazione QM2 per l’aggiunta di cache SSD/connettività 10 GbE).

La serie TS-x53DU rappresenta inoltre l’impegno di QNAP per il Multi-Gigabit Ethernet e può inoltre essere associata con altre soluzioni QNAP economiche tra cui gli switch gestiti/non gestiti e gli adattatori di rete.

Non solo backup

Le aziende e le organizzazioni possono trarre subito vantaggio dalle varie applicazioni del TS-x53DU, come Hyper Data Protector, per il backup illimitato degli ambienti VMware, o Hyper-V, HybridMount e VJBOD Cloud, che offrono gateway di archiviazione cloud che integrano l’archiviazione cloud pubblica e privata e la cache locale. Mentre HBS (Hybrid Backup Sync) realizza processi efficienti di backup locale/remoto/cloud con tecnologia QuDedup che deduplica i file di backup sulla sorgente per ottimizzare tempo, spazio e uso della banda. Gli amministratori possono inoltre sfruttare il Centro notifica che consolida tutti gli eventi e avvisi di sistema in una soluzione ad applicazione singola, e il Security Conseulor che esegue la scansione dei malware e consiglia le impostazioni di sicurezza.

La serie TS-x53DU è flessibile e versatile. È possibile ampliare la capacità di archiviazione collegando gli alloggiamenti di espansione dell’archiviazione TL e TR. È inoltre possibile espandere ulteriormente le funzionalità della serie TS-x53DU utilizzando le applicazioni del QTS App Center integrato, come per esempio l’hosting di più macchine virtuali e container, l’implementazione di un sistema di sorveglianza video professionale, la gestione centrale di più account e-mail, l’organizzazione automatica dei file e altro.

Si possono poi scaricare le applicazioni mobile sui dispositivi Android e iOS per accedere da remoto al NAS e migliorare l’efficienza lavorativa.

Maggiori dettagli sulla nuova serie di NAS TS-x53DU disponibili sul sito di QNAP.