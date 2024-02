MWC 2024: le innovazioni edge AI di Lenovo per le telecomunicazioni

In occasione di MWC 2024, Lenovo presenta una nuova generazione di soluzioni integrate Edge AI per il settore delle telecomunicazioni, che consentono alle aziende di valorizzare enormi volumi di dati all’edge per applicazioni di intelligenza artificiale trasformative su larga scala, riducendo al contempo il consumo energetico.

Le novità presentate fanno parte di un portfolio completo di soluzioni Lenovo Hybrid AI pocket-to-cloud progettato per semplificare il percorso di trasformazione intelligente per tutti i settori di mercato. Le soluzioni stanno favorendo la nascita di nuove collaborazioni con clienti leader del settore, come Telefonica, per sbloccare la potenza dell’AI ovunque vengano creati i dati e per fornirli in tempo reale alle aziende all’edge.

A fronte della radicale evoluzione dell’industria delle telecomunicazioni – con l’introduzione del 5G e di un futuro alimentato dall’intelligenza artificiale – le innovazioni nelle reti IT, nell’infrastruttura cloud e all’edge computing sono fondamentali per connettere l’attuale economia digitale, sottolinea l’azienda. L’edge computing permette alle aziende di analizzare i dati in tempo reale, in modo da ottenere più rapidamente informazioni utili per operazioni e servizi più efficienti.

Portare l’intelligenza artificiale all’edge su larga scala

Per supportare l’enorme capacità di elaborazione nella migrazione all’edge, all’MWC Lenovo mette in mostra una potente gamma di nuove soluzioni integrate Edge AI per il settore delle telecomunicazioni, insieme al proprio ecosistema di partner.

Le principali novità annunciate da Lenovo

La nuova architettura di edge computing multi-cloud con Telefonica è in grado di gestire le applicazioni mission critical per le smart city, semplificando l’utilizzo dei dati nelle strade cittadine in un’ampia gamma di casi d’uso legati all’AI, tra cui l’utilizzo di analisi video e computer vision per identificare fumo e incendi, supportare la sicurezza pubblica e migliorare i tempi di risposta alle emergenze. Grazie alla propria piattaforma Telco Cloud , supportata dalla gamma di server Lenovo ThinkEdge e alla tecnologia push-to-talk di Motorola , Telefonica sta dimostrando, attraverso un proof of concept, le capacità del multi-cloud all’edge, dell’IA e della computer vision per allertare i funzionari della pubblica sicurezza in caso di pericolo. La nuova soluzione orchestra l’intero ecosistema edge-to-cloud, integrando infrastruttura, connettività e applicazioni per supportare in modo affidabile la sicurezza pubblica e migliorare la risposta alle emergenze grazie all’AI in tempo reale.

La partnership congiunta per l'innovazione nei servizi di telecomunicazione e cloud aiuta il Gruppo Orange a fornire alti livelli di prestazioni, disponibilità ed efficienza energetica ai clienti telco in tutto il mondo. Per supportare il continuo progresso nel settore, Orange e Lenovo hanno esteso di altri tre anni la partnership e hanno lanciato Sylva , un progetto condiviso per un centro di convalida che si occuperà dei casi d'uso relativi al settore telco e all'edge. Il programma coprirà aree critiche per un'infrastruttura di telecomunicazione "a prova di futuro".

L'Implementazione e l'orchestrazione end-to-end convalidate congiuntamente per Open RAN con il server Lenovo ThinkEdge SE455 V3 dimostrano l'adozione di un approccio di rete software-defined basato su cloud che accelera le telecomunicazioni moderne e contribuirà a ridurre il Time-to-Market (TTM) per l'introduzione di nuove funzionalità nelle reti telco. Oggi gli operatori telco investono nell'approccio Open RAN per ridurre i costi e rafforzare l'innovazione, e il server Lenovo ThinkEdge SE455 V3 dimostra un costo totale di proprietà (TCO) inferiore all'edge, raggiungendo nuovi traguardi in termini di efficienza energetica con il doppio dei carichi di lavoro orchestrati per socket e una riduzione di oltre il 50% del consumo energetico complessivo ORAN sulla base di test di terze parti.

Le soluzioni infrastrutturali supportano i servizi cloud con velocità e semplicità . Sulla base di test rigorosi eseguiti da Orange Business , le soluzioni infrastrutturali Lenovo riducono fino al 25% il consumo energetico delle implementazioni di servizi cloud per Orange Business, contribuendo a portare prestazioni elevate, disponibilità ed efficienza energetica ai clienti di Orange Business.

La migrazione verso servizi di telefonia basati su cloud per il progetto NIMS di nuova generazione di Deutsche Telekom si avvale del supporto di Lenovo e di un ampio ecosistema di partner industriali. Grazie alla cloudificazione e all'automazione, è possibile introdurre nuove funzionalità nella rete vocale con un semplice clic. La trasformazione coinvolge oltre diciassette milioni di connessioni dei clienti.

La piattaforma edge di Intel con Lenovo ThinkEdge consente alle aziende di sviluppare, distribuire, eseguire e gestire applicazioni edge su larga scala con una semplicità paragonabile al cloud. Grazie ai modelli Lenovo ThinkEdge SE350 V2, SE360 V2 e SE450, la piattaforma contribuisce a rimuovere le principali barriere all'adozione dell'intelligenza artificiale su larga scala nei mercati verticali e integra le conoscenze acquisite da Intel con oltre 90.000 implementazioni edge che aiutano le aziende a creare e scalare carichi di lavoro AI specifici per ogni settore. La piattaforma Edge di Intel offre ottimizzazioni specifiche per semplificare l'addestramento dei modelli di AI e ottenere una rapida inferenza per sviluppare nuovi carichi di lavoro AI in qualsiasi settore. Grazie al software Open Cloud Automation (LOC-A) di Lenovo, gli sviluppatori possono distribuire applicazioni AI all'edge in pochi minuti con un provisioning one-touch da un unico dispositivo, come un PC, uno smartphone o un tablet. Insieme, queste funzionalità superano le complessità dell'elaborazione remota per accelerare il time-to-scale-deployment dei carichi di lavoro AI per le aziende all'edge, migliorando al contempo il TCO.

La soluzione telco per il cloud e l'orchestrazione con Lenovo e Rakuten opera con la pluripremiata piattaforma Symcloud per aiutare a orchestrare e distribuire rapidamente le applicazioni AI all'edge, riducendo i costi operativi e la complessità e accelerando il time to delivery per ridurre il TCO. La soluzione offre maggiore potenza per automatizzare in modo sicuro grandi carichi di lavoro di edge AI per i fornitori di servizi di telecomunicazione, come la computer vision, l'AI vocale e l'AI generativa.

Adozione da parte dei clienti

Mettendo insieme le infrastrutture ottimizzate per AI con il suo ecosistema di partner, la gamma completa di soluzioni far edge to cloud di Lenovo consente ai principali service provider di implementare rapidamente un intero network per l’elaborazione ad alta potenza e promuovere un’efficienza e un’intelligenza senza precedenti per i propri clienti e non solo.

“Insieme a Lenovo, Telefonica sta dimostrando come le tecnologie edge AI possano essere utilizzate in un ambiente multi-cloud nella vita di tutti i giorni, portando con semplicità la potenza del cloud sempre più vicino ai dati e aprendo le porte a nuove applicazioni, come l’utilizzo della computer vision all’edge per il rilevamento di fumo e incendi con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alle emergenze“, dichiara Felipe Jose Vicens Gonzalez, Hardware and Virtualization Infrastructure, Cloud and Infrastructure di Telefónica Global IT (GCTIO). “Con l’infrastruttura AI edge-to-cloud di Lenovo, stiamo immaginando nuove opportunità e costruendo il futuro delle telecomunicazioni“.

Grazie a un’infrastruttura AI appositamente realizzata che va oltre il data center e arriva fino all’edge, Lenovo sta accelerando la nuova era dell’AI e aiuta le aziende a valorizzare in modo sicuro la potenza dei propri dati.

“Lenovo è impegnata a guidare una nuova era di AI ibrida e intende realizzare un futuro abilitato dall’AI sbloccando la potenza dei dati ovunque vengano creati“, commenta Charles Ferland, Vice President and General Manager, ThinkEdge and Communication Service Providers, Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Le innovazioni del portfolio ThinkEdge inaugurano una nuova era di automazione all’edge che consente al nostro ecosistema di partner e clienti di semplificare il percorso verso l’AI e di sfruttarla per applicazioni rivoluzionarie“.

Disponibilità e supporto

L’intero portafoglio di server edge, storage e soluzioni AI-ready di Lenovo è supportato anche dalla nuova Lenovo AI Professional Services Practice, che aiuta i clienti a velocizzare l’implementazione dell’AI dall’ideazione ai risultati e consente la gestione dei dati per carichi di lavoro ad alte prestazioni attraverso un modello pay-as-you-go. Inoltre, il Lenovo AI Innovators Program aiuta le aziende ad accedere all’AI aziendale grazie alla collaborazione con oltre 50 fornitori di software leader del settore.

Inoltre, all’MWC 2024, Lenovo ha lanciato nuove soluzioni hardware e software per PC che dimostrano l’attenzione per l’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e l’impegno per un futuro più sostenibile. Tra queste, i nuovi laptop business ThinkPad e ThinkBook e un sorprendente proof of concept.