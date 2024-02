MWC 2024: da Microsoft, nuove soluzioni AI e cloud per il settore telco

Come afferma Microsoft, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la trasformazione digitale in tutti i settori, compreso quello delle telecomunicazioni.

Dal recente studio IDC, infatti, è emerso che le aziende di telecomunicazioni che investono in AI, ottengono un ritorno medio pari a 3,61 volte l’investimento.

Fondamentale in ogni percorso verso l’AI la tecnologia cloud, che fornisce le basi affinché qualsiasi organizzazione possa sfruttare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale, promuovendo innovazione, migliorando la propria efficienza e generando valore.

In occasione del MWC 2024, Microsoft ha annunciato nuove soluzioni e funzionalità di AI e Cloud che aiuteranno le organizzazioni che operano nel settore delle telecomunicazioni a dare valore e creare differenziazione per i propri utenti.

Gli annunci di Microsoft al MWC includono in primo luogo Azure Operator Call Protection. Le telefonate spam sono una minaccia nota che sta crescendo in modo esponenziale e che colpisce molto spesso le persone meno esperte e più vulnerabili della società. Questa tecnologia sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale utilizzando l’analisi in tempo reale dei contenuti vocali e l’intelligence detection per aiutare gli operatori a proteggere gli utenti da truffe sospette durante una telefonata e a prevenire le frodi.

BT Group – informa Microsoft – sta attualmente sperimentando Azure Operator Call Protection per identificare, educare e proteggere i propri clienti da potenziali frodi.

Microsoft ha poi annunciato aggiornamenti per Azure Operator Nexus: la piattaforma cloud ibrida di nuova generazione offre la possibilità di rendere la rete a prova di futuro per supportare carichi di lavoro mission-critical e potenziare nuovi servizi e applicazioni. Microsoft ha annunciato nuove opzioni di implementazione che offrono agli operatori la flessibilità di utilizzare una piattaforma di livello carrier per fornire soluzioni innovative su near-edge, far-edge e enterprise edge.

Etisalat sta sfruttando la piattaforma Azure Operator Nexus per ridurre il costo totale di ownership (TCO), sfruttare la potenza dell’AI per semplificare le operazioni, migliorare il time to market e concentrarsi sulle proprie competenze principali.

Microsoft definisce Copilot in Azure Operator Insights il primo prodotto di mercato incentrato sull’intelligenza artificiale generativa per operatori di rete che consente loro di utilizzare il linguaggio naturale per interagire con gli insight dell’intelligenza artificiale sulla rete, fornendo spiegazioni semplici e dirette sui dati.

Questo aiuta gli operatori a risolvere qualsiasi problema nella rete in modo rapido e accurato, aprendo incredibili opportunità per modernizzare le operazioni di rete, fornendo nuovi livelli di insight, intelligence e automazione in tempo reale.

3UK lo utilizza per ottenere informazioni sulla salute della propria rete e sulla qualità del servizio offerto ai clienti, un processo che in precedenza richiedeva settimane o mesi per essere valutato e che ora può essere eseguito in pochi minuti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul blog ufficiale di Microsoft.