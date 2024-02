MWC 2024: così Qualcomm abilita l’AI generativa sui dispositivi

In occasione dell’MWC di Barcellona, Qualcomm Technologies ha annunciato i suoi più recenti prodotti e traguardi in materia di intelligenza artificiale, intelligent computing e connettività wireless, pronti ad accelerare la trasformazione digitale, a guidare una nuova ondata di crescita economica e a portare la convergenza di AI e connettività in nuove regioni.

Dal nuovo Qualcomm AI Hub, alle scoperte della ricerca all’avanguardia e a una serie di dispositivi commerciali abilitati all’intelligenza artificiale, Qualcomm Technologies sta potenziando gli sviluppatori e rivoluzionando le esperienze degli utenti su un’ampia gamma di dispositivi basati sulle piattaforme Snapdragon e Qualcomm.

“Con Snapdragon 8 Gen 3 per gli smartphone e Snapdragon X Elite per i PC, abbiamo dato il via alla commercializzazione dell’IA on-device su larga scala. Ora, con il Qualcomm AI Hub, daremo agli sviluppatori la possibilità di sfruttare appieno il potenziale di queste tecnologie all’avanguardia e di creare app accattivanti basate sull’intelligenza artificiale“, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, technology planning and edge solutions, Qualcomm Technologies, Inc. “Il Qualcomm AI Hub mette a disposizione degli sviluppatori una libreria completa di modelli AI per integrare rapidamente e facilmente modelli AI pre-ottimizzati nelle loro applicazioni, portando a esperienze utente più veloci, affidabili e private“.

Qualcomm AI Hub, il portale degli sviluppatori per prestazioni AI superiori On-Device

Il nuovo Qualcomm AI Hub contiene una libreria di modelli di IA pre-ottimizzati per l’implementazione senza problemi su dispositivi basati su piattaforme Snapdragon e Qualcomm. Questa libreria mette a disposizione degli sviluppatori più di 75 modelli AI e AI generativi popolari, come Whisper, ControlNet, Stable Diffusion e Baichuan 7B, ottimizzati per ottenere prestazioni AI superiori sul dispositivo, un minore utilizzo della memoria e una migliore efficienza energetica, in diversi fattori di forma e confezionati in vari runtime.

Ogni modello è ottimizzato per sfruttare l’accelerazione hardware su tutti i core del Qualcomm AI Engine (NPU, CPU e GPU), con tempi di inferenza 4 volte superiori. La libreria di modelli AI gestisce automaticamente la traduzione dei modelli dal framework sorgente ai runtime più diffusi e lavora direttamente con l’SDK diretto del Qualcomm AI Engine, applicando poi ottimizzazioni consapevoli dell’hardware. Gli sviluppatori possono integrare senza problemi questi modelli nelle loro applicazioni, riducendo il time-to-market e sbloccando i vantaggi delle implementazioni di IA su dispositivo, come l’immediatezza, l’affidabilità, la privacy, la personalizzazione e la riduzione dei costi.

I modelli ottimizzati sono disponibili su Qualcomm AI Hub, GitHub e Hugging Face. Al Qualcomm AI Hub verranno continuamente aggiunti nuovi modelli e il supporto per altre piattaforme e sistemi operativi. Gli sviluppatori possono iscriversi per eseguire i modelli su dispositivi cloud-hosted basati sulle piattaforme di Qualcomm Technologies e ottenere un accesso anticipato alle nuove funzionalità e ai modelli AI in arrivo tramite Qualcomm AI Hub.

“Siamo entusiasti di ospitare i modelli AI di Qualcomm Technologies su Hugging Face“, ha dichiarato Clement Delangue, cofondatore e CEO di Hugging Face. “Questi popolari modelli di AI, ottimizzati per il machine learning on-device e pronti per essere utilizzati sulle piattaforme Snapdragon e Qualcomm, consentiranno alla prossima generazione di sviluppatori mobili e di applicazioni di AI edge, rendendo l’AI più accessibile e alla portata di tutti“.

I progressi della ricerca sull’intelligenza artificiale all’avanguardia

Per la prima volta in esecuzione su uno smartphone Android, Qualcomm AI Research sta dimostrando Large Language and Vision Assistant (LLaVA), un modello multimodale di grandi dimensioni (LMM) da oltre 7 miliardi di parametri in grado di accettare diversi tipi di dati in ingresso, tra cui testo e immagini, e di generare conversazioni a più giri con un assistente AI su un’immagine.

Questo LMM viene eseguito a una velocità di token reattiva sul dispositivo, con conseguente miglioramento della privacy, dell’affidabilità, della personalizzazione e dei costi. Gli LMM con comprensione del linguaggio e comprensione visiva consentono molti casi d’uso, come l’identificazione e la discussione di modelli visivi, oggetti e scene complesse.

Qualcomm AI Research presenta anche la prima dimostrazione di Low Rank Adaptation (LoRA) su uno smartphone Android. Eseguendo Stable Diffusion con LoRA, gli utenti possono creare immagini personalizzate di alta qualità in base a preferenze personali o artistiche. LoRA riduce il numero di parametri addestrabili dei modelli di IA, consentendo una maggiore efficienza, scalabilità e personalizzazione dei casi d’uso dell’IA generativa su dispositivo.

Oltre a consentire la regolazione fine dei modelli di visione linguistica (LVM) per i diversi stili artistici, LoRA è ampiamente applicabile ai modelli di intelligenza artificiale personalizzati, come i modelli linguistici di grandi dimensioni, per creare assistenti personali su misura, migliorare la traduzione linguistica e altro ancora.

Su un PC Windows, Qualcomm AI Research sta presentando la prima dimostrazione al mondo di un LMM con oltre 7 miliardi di parametri, in grado di accettare input testuali e audio (ad esempio, musica, rumore del traffico, ecc.) e di generare conversazioni multigiro sull’audio.

Consentire l’IA generativa in tutte le categorie di dispositivi al Mobile World Congress di Barcellona

Smartphone : Qualcomm presenta una serie di smartphone AI commerciali di punta alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, tra cui HONOR Magic6 Pro, OPPO X7 Ultra e Xiaomi 14 Pro . Ognuno di questi dispositivi include nuove ed entusiasmanti funzioni di IA generativa, come l’espansione delle immagini generate dall’IA (Xiaomi), la creazione di video e calendari alimentati dall’IA (HONOR) e la cancellazione degli oggetti dell’immagine (OPPO).

: Qualcomm presenta una serie di smartphone AI commerciali di punta alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, tra cui . Ognuno di questi dispositivi include nuove ed entusiasmanti funzioni di IA generativa, come l’espansione delle immagini generate dall’IA (Xiaomi), la creazione di video e calendari alimentati dall’IA (HONOR) e la cancellazione degli oggetti dell’immagine (OPPO). PC : Il nuovo Snapdragon X Elite e la sua NPU a 45 TOPS sono progettati per l’IA on-device che trasformerà il modo in cui interagiamo con i nostri PC, sottolinea Qualcomm. Utilizzando il popolare e gratuito editor di immagini GIMP con il plug-in Stable Diffusion, Qualcomm Technologies dimostrerà che è possibile digitare un’immagine desiderata e l’intelligenza artificiale generativa creerà un’immagine in 7 secondi, tre volte più velocemente dei concorrenti x86.

: Il nuovo Snapdragon X Elite e la sua NPU a 45 TOPS sono progettati per l’IA on-device che trasformerà il modo in cui interagiamo con i nostri PC, sottolinea Qualcomm. Utilizzando il popolare e gratuito editor di immagini GIMP con il plug-in Stable Diffusion, Qualcomm Technologies dimostrerà che è possibile digitare un’immagine desiderata e l’intelligenza artificiale generativa creerà un’immagine in 7 secondi, tre volte più velocemente dei concorrenti x86. Automotive : Sfruttando le sue soluzioni hardware e software di AI all’avanguardia, l’azienda sta anche dimostrando capacità di AI tradizionali e generative con la piattaforma Snapdragon Digital Chassis, con l’obiettivo di offrire esperienze più potenti, efficienti, private, sicure e personalizzate a conducenti e passeggeri.

: Sfruttando le sue soluzioni hardware e software di AI all’avanguardia, l’azienda sta anche dimostrando capacità di AI tradizionali e generative con la piattaforma Snapdragon Digital Chassis, con l’obiettivo di offrire esperienze più potenti, efficienti, private, sicure e personalizzate a conducenti e passeggeri. IoT per i consumatori : Qualcomm presenta l’ AI Pin di Humane che gira su una piattaforma Snapdragon e offre agli utenti la possibilità di portare l’AI con sé ovunque in un fattore di forma completamente nuovo, conversazionale e senza schermo.

: Qualcomm presenta l’ che gira su una piattaforma Snapdragon e offre agli utenti la possibilità di portare l’AI con sé ovunque in un fattore di forma completamente nuovo, conversazionale e senza schermo. Connettività : Il nuovo sistema Snapdragon X80 Modem-RF integra un processore AI 5G di seconda generazione per migliorare le prestazioni cellulari, la copertura, la latenza e l’efficienza energetica. L’azienda ha anche presentato il sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 7900 , il primo sistema Wi-Fi 7 ottimizzato per l’intelligenza artificiale, che sfrutta l’intelligenza artificiale per stabilire un nuovo livello di connettività wireless locale adattabile, ad alte prestazioni, a bassa latenza e a basso consumo.

: Il nuovo sistema integra un processore AI di seconda generazione per migliorare le prestazioni cellulari, la copertura, la latenza e l’efficienza energetica. L’azienda ha anche presentato il sistema di connettività mobile , il primo sistema Wi-Fi 7 ottimizzato per l’intelligenza artificiale, che sfrutta l’intelligenza artificiale per stabilire un nuovo livello di connettività wireless locale adattabile, ad alte prestazioni, a bassa latenza e a basso consumo. Infrastruttura 5G: Qualcomm Technologies presenta tre innovativi miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale per la gestione della rete, tra cui un assistente AI generativo per gli ingegneri della rete di accesso radio (RAN) per semplificare le attività di gestione della rete e delle slice, un’applicazione RAN aperta (rApp) basata sull’intelligenza artificiale che riduce il consumo energetico della rete e una suite di gestione del ciclo di vita delle slice di rete 5G basata sull’intelligenza artificiale.

“Il futuro dell’IA generativa è ibrido, con l’intelligenza sul dispositivo che lavora insieme al cloud per fornire maggiore personalizzazione, privacy, affidabilità ed efficienza. La connettività è fondamentale per aiutare l’IA generativa a scalare e ad estendersi attraverso il cloud, l’edge e il dispositivo, e le soluzioni di IA ci permettono di fornire una connettività di nuova generazione in grado di supportare questa era di IA generativa“, ha dichiarato Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. “In qualità di azienda che guida l’intelligent computing ovunque, stiamo consentendo all’ecosistema di sviluppare e commercializzare casi d’uso di AI generativa, esperienze e prodotti leader in tutte le categorie di dispositivi, tra cui smartphone, PC di nuova generazione, dispositivi XR, veicoli, robotica e altro ancora“.

Per ulteriori informazioni sulle innovazioni e le dimostrazioni di intelligenza artificiale di Qualcomm Technologies, è possibile visitare il sito ufficiale o fermarsi allo stand dell’azienda all’MWC di Barcellona per un’esperienza pratica (Booth #3E10, Hall 3, Fira Gran Via).