Mwc 2022: ZTE aiuta gli operatori a costruire una rete 5G più efficiente

ZTE ha presentato una serie di prodotti innovativi e soluzioni 5G al Mobile World Congress di Barcellona, a dimostrazione del forte impegno dell’azienda nella trasformazione digitale.

UniSite NEO di ZTE, ad esempio, è alimentato dall’unità radio integrata OmniUBR Series ed è in grado di ridurre le unità radio da 18 a 5, nonché di supportare un sito a 6 bande e 3 settori con solo 5 unità.

In questo modo, può diminuire significativamente il costo di affitto del sito fino al 57% e fornire un consumo energetico inferiore del 40%.

ZTE ha inoltre annunciato l’unico 12T12R OmniUBR del settore, dal quale si ottiene l’integrazione di dual-band e 3 settori in una sola box, in cui ogni segmento supporta 1800MHz e 2100MHz con 4T4R e la potenza di trasmissione di ogni settore può essere condivisa in modo flessibile tra le bande.

I prodotti OmniUBR fanno sì che il numero di moduli radio, il footprint complessivo e il consumo di energia si riducano rispettivamente dell’87%, del 57% e del 40%, migliorando notevolmente l’efficienza di implementazione e i costi di O&M.

Per l’implementazione del 5G, ZTE ha aggiornato il suo portafoglio RAN 5G con la serie di prodotti Massive MIMO di nuova generazione a banda larga.

Questi possono facilmente far fronte alla larghezza di banda C-band 400M per più operatori, e includono 32TR e 64TR AAU, fino a 192 elementi d’antenna e 320 watt.

In virtù della stessa piattaforma hardware di nuova generazione, le serie di prodotti Massive MIMO a banda larga hanno un peso minore e un consumo energetico inferiore rispetto ai prodotti della generazione precedente.

Per quanto riguarda la struttura BBU esistente, ZTE continua a sviluppare le schede di elaborazione di prossima generazione per il continuo miglioramento delle capacità.

Le nuove schede supportano la grande capacità multimodale 2G/3G/4G/5G e la condivisione dinamica dello spettro 4G/5G, e la BBU supporta 90 celle 5G.

Con le schede di calcolo aggiuntive e la soluzione NodeEngine, la capacità potenziata della BBU può supportare l’offloading del traffico locale e la garanzia di QoS intelligente per le reti private 5G, abilitando la trasformazione digitale del settore.

Inoltre, ZTE ha presentato al Mwc di Barcellona VMAX, l’acceleratore della trasformazione digitale, per soddisfare la crescente complessità della rete O&M.

VMAX è una parte di uSmartNet, la soluzione di rete autonoma di ZTE, che cambia il funzionamento del singolo dominio in una prospettiva all-domain e end-to-end che fornisce One-stop Insight.

Quando si verificano errori di rete, VMAX supporta il servizio cross-domain. Arriva alla causa principale del problema di servizio e del reclamo del cliente in pochi minuti con una precisione di localizzazione superiore all’80% e un aumento dell’efficienza del 30%.

