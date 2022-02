Mwc 2022: Lenovo svela tanti nuovi prodotti per il lavoro ibrido

In occasione del Mwc 2022 di Barcellona, Lenovo ha presentato un portfolio di soluzioni e prodotti progettati per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso e ibrido.

Tra questi, il primo ThinkPad con Snapdragon, ideato per supportare la nuova generazione di lavoratori mobile con una batteria a lunga durata, funzionalità di intelligenza artificiale avanzate e connettività 5G.

Lenovo ha sviluppato il nuovo ThinkPad X13s in collaborazione con Qualcomm Technologies e Microsoft, per produrre il primo laptop al mondo potenziato da Snapdragon 8cx Gen 3, che supporta fino a Windows 11 Pro.

Il nuovo prodotto, con il suo design ultra-slim, ultra-leggero e senza ventole, conduce l’utente verso la nuova esperienza pc always-on, always-connected.

Questa esperienza è abilitata anche dalla batteria che dura fino a 28 ore, dall’intelligenza artificiale, dall’opzione di connettività 5G con tecnologia mmWave e dal supporto tramite il programma Microsoft App Assure per le applicazioni.

Il tutto è studiato per fornire agli utenti una migliore esperienza di produttività, sicurezza, e collaborazione.

Per la massima produttività, Lenovo ha lanciato poi la nuova generazione di notebook ThinkPad e i monitor mobile ThinkVision.

Il nuovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 è alimentato da processori fino a Intel vPro con Intel Core i9 serie H di 12ª generazione e Windows 11 Pro, ed è disponibile con le più recenti GPU Laptop Nvidia GeForce RTX.

Presenta fino a 64 GB di memoria DDR5 e di una doppia unità a stato solido (SSD) opzionale che supporta fino a 8 TB, per avvantaggiare con alte prestazioni anche i flussi di lavoro complessi.

Lenovo ha poi apportato diversi cambiamenti al portfolio ThinkPad serie T per rispondere alle esigenze di produttività e collaborazione di una forza lavoro così ampiamente diversificata.

Il nuovo ThinkPad T16 e i nuovi modelli aggiornati di ThinkPad T14s Gen 3 e T14 Gen 3, presentano un display formato 16:10 con tecnologia a bassa emissione di luce blu, opzioni di fotocamera FHD e sistema di altoparlanti Dolby Audio e Dolby Voice che migliorano l’esperienza di collaborazione.

Questa è potenziata anche da una connessione più stabile grazie al Wi-Fi 6E e alle migliori opzioni WWAN.

Il nuovo mobile monitor ThinkVision M14d USB-C, con un peso inferiore a 600 grammi, offre un display 14″ in formato 16:10 ad alta risoluzione (2240 x 1400) che supporta un’ampia gamma di colori, 100% sRGB, per una maggiore fedeltà visiva.

Tra i device presentati da Lenovo ci sono anche il nuovo ThinkPad P16s e la nuova generazione di ThinkPad P14s Gen 3. Queste workstation portatili di Lenovo, offrono un mix di potenza e prestazioni per i professionisti che hanno necessità di spostarsi.

Costruite con i più recenti processori Intel Core e grafica professionale Nvidia T550, entrambe le workstation sono certificate ISV e sono ideali per supportare applicazioni come AutoCAD, Revit, SolidWorks e altre.

I nuovi laptop ThinkBook 14s Yoga Gen 2 e ThinkBook 13s Gen 4 i di Lenovo portano avanti la filosofia moderna di design che è diventata sinonimo di ThinkBook.

Presentano riflessi cromatici a doppia tonalità e sono esteticamente eleganti, con chassis in alluminio anodizzato e cornici sottili su quattro lati. Al contempo, sono dotati di innovative tecnologie smart e funzionalità per alte prestazioni, per offrire un’esperienza utente di qualità in termini di produttività, collaborazione e sicurezza.

Lenovo continua poi a espandere la propria lineup IdeaPad con nuovi livelli di performance, versatilità e portabilità, per lo studio, il lavoro o il tempo libero.

È ora possibile scegliere tra diversi formati ancora più versatili per svolgere più attività, come ad esempio i laptop convertibili Lenovo IdeaPad Flex 5i e Lenovo IdeaPad Flex 5 disponibili in 14 e 16 pollici, con E-color Pen opzionale per i compiti più creativi.

Il nuovo laptop Lenovo IdeaPad Duet 5i detachable con Windows 11 è progettato per studenti e multitasker.

Inoltre, Lenovo ha presentato un’ampia line-up di Chromebook IdeaPad consumer per il lavoro da remoto, per l’apprendimento e non solo: il nuovo IdeaPad Flex 5i Chromebook, il 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook e il nuovo IdeaPad Duet 3 Chromebook.

Il tablet Android Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, che supporta la Lenovo Precision Pen 2 e la modalità di lettura avanzata, rappresenta un altro modo per avere versatilità e intrattenimento durante il tempo libero.

