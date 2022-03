Mwc 2022: le innovazioni Qualcomm per 5G, WiFi 7, pc e auto connesse

Al Mobile World Congress (Mwc) 2022 di Barcellona, Qualcomm ha annunciato numerose novità e iniziative riguardanti le tecnologie per il networking e le telecomunicazioni.

In primo luogo, l’azienda ha annunciato nuove caratteristiche e funzionalità aggiornate per la Qualcomm 5G Fixed Wireless Access Platform Gen 2, che è stata presentata nel febbraio 2021.

Gli aggiornamenti sono progettati per includere il supporto per il 5G mmWave standalone, così come la nuovissima Qualcomm 5G RF Sensing Suite.

Le due nuove funzioni chiave – sostiene l’azienda – aiuteranno a incrementare l’adozione e la diffusione del FWA e rafforzeranno il ruolo di Qualcomm nel settore del 5G mmWave.

La società americana ha poi presentato la sua nuova Qualcomm Private Networks RAN Automation Platform, che semplifica l’implementazione e la gestione della RAN per le reti private 5G.

La piattaforma di gestione della rete basata sul cloud allevia la complessità del sistema, riduce i tempi di implementazione, semplifica la gestione del network e aumenta la facilità d’uso per i clienti in tutti i settori.

La soluzione include processi semplificati e ripetibili che comprendono la stima dei costi, la pianificazione RF per ottimizzare la copertura e la capacità della rete e il provisioning e l’accettazione zero-touch per configurare automaticamente il sistema.

Inoltre, offre un percorso verso operazioni zero-touch con ottimizzazioni RAN automatizzate e garanzia di mantenere il servizio e le impostazioni corrette. Nonché una singola interfaccia software orizzontale integrata per la RAN e i componenti.

Il programma Partner Ecosystem offre poi soluzioni 5G Private Network pre-integrate end-to-end che sono pronte per casi d’uso specifici del settore.

Le partnership di Qualcomm per le reti del futuro

Sempre in questo ambito, Mavenir, Network Software Provider che lavora per costruire il futuro delle reti con software cloud-native, ha annunciato una collaborazione con Qualcomm.

La partnership è tesa a espandere il portafoglio OpenBeam Open RAN di Radio Unit (RU) 5G, che abbraccia categorie che vanno da mmWave a Massive MIMO, con capacità 64T64R a radio 8T8R, per guidare la transizione verso reti moderne.

Inoltre, Mavenir prevede di sviluppare il software vDU RAN basato sulla Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card. Questa collaborazione mira a sfruttare la potenza delle soluzioni software di Mavenir e le competenze di Qualcomm nel 5G e nelle piattaforme di connettività, per fornire soluzioni di prossima generazione.

Qualcomm e Gridspertise – la società del gruppo Enel – collaborano invece per esplorare opportunità per lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni per aiutare le utility elettriche a gestire la crescente complessità della rete.

La partnership – hanno spiegato le due aziende – intende fornire un framework che potrebbe portare alla creazione di nuove soluzioni per il monitoraggio degli asset energetici e applicazioni avanzate per la gestione della rete basate sul dispositivo QEd – Quantum Edge.

L’obiettivo è quello di favorire l’innovazione tecnologica, migliorare la qualità del servizio, il rispetto della salute e della sicurezza e consentire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio attraverso un’elettrificazione affidabile.

La collaborazione tra le due aziende ha lo scopo di aiutare le utility elettriche ad affrontare le importanti sfide che si presentano in tutto il settore, tra cui la decarbonizzazione accelerata, l’elettrificazione e il cambiamento climatico.

Utilizzando la sua roadmap tecnologica e l’esperienza nell’IoT, Qualcomm contribuirà nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per il 5G, l’edge computing, la sicurezza e i servizi basati sul cloud, per costruire soluzioni di livello industriale per le applicazioni delle utility.

Audio wireless e automotive di nuova generazione

L’azienda ha anche condiviso le novità sulle tecnologiche per il futuro del suono wireless per musica, chiamate e giochi.

Qualcomm ha infatti annunciato due nuove piattaforme audio wireless a bassissima potenza e ricche di funzionalità.

Si tratta di Qualcomm S5 Sound Platform (QCC517x) e Qualcomm S3 Sound Platform (QCC307x) con supporto per la tecnologia Snapdragon Sound. Queste piattaforme ottimizzate sono dual-mode, combinando il tradizionale audio wireless Bluetooth e l’ultimo standard della tecnologia LE Audio.

La tecnologia Snapdragon Sound – tra le altre cose – offre il supporto per la qualità audio Bluetooth CD Lossless a 16 bit 44,1kHz, oltre all’alta risoluzione a 24 bit 96kHz.

Inoltre, qualità delle chiamate vocali a 32kHz super wideband, registrazione stereo per i creatori di contenuti, connettività robusta anche in ambienti RF molto trafficati e modalità gaming, con audio a bassa latenza 68ms e canale di ritorno della voce.

Per il settore automotive, Qualcomm ha annunciato nuove funzioni Connectivity-as-a-Service per Snapdragon Car-to-Cloud Services, per supportare la connettività globale, l’analisi integrata e le applicazioni e i servizi on-device e cloud-enhanced.

Snapdragon Telematics Applications Framework fornisce inoltre alle case automobilistiche l’opportunità di utilizzare le funzionalità telematiche su tutte le piattaforme all’interno dello Snapdragon Digital Chassis.

Infine, il nuovo chip combinato Wi-Fi 6E 4-Stream Dual Band Simultaneous (DBS) più Bluetooth versione 5.3 supporta velocità Wi-Fi più elevate e una maggiore larghezza di banda per applicazioni e servizi connessi per l’automotive.

Al Mobile World Congress 2022, Qualcomm ha inoltre evidenziato come l’azienda stia continuando a portare esperienze best-in-case ai pc aziendali e a guidare la convergenza di pc e cellulari per aumentare la produttività, la connettività e la sicurezza da qualsiasi luogo.

Durante il Consumer Electronics Show di inizio anno, l’azienda aveva annunciato che oltre 200 clienti enterprise stavano testando o implementando Windows 11 su laptop e dispositivi 2-in-1 Snapdragon.

L’ecosistema Snapdragon e il 5G

In occasione del Mwc, Qualcomm ha sottolineato come le relazioni strategiche con Microsoft, Lenovo e molti altri leader dell’ecosistema stanno aiutando a fornire la prossima generazione di pc enterprise-ready, alimentati da Snapdragon.

Ad esempio Lenovo ha annunciato il primo pc portatile alimentato dalla nuova piattaforma di computing Snapdragon 8cx Gen 3: il ThinkPad X13s.

Sempre in tema di chip, Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon X70 5G Modem-RF System, soluzione 5G modem-to-antenna di quinta generazione.

Snapdragon X70 – afferma Qualcomm – introduce il primo processore IA 5G al mondo in un sistema modem-RF, per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per prestazioni 5G rivoluzionarie con download 5G a 10 Gigabit, elevate velocità di upload, bassa latenza, copertura ed efficienza energetica.

Le capacità avanzate dello Snapdragon X70 – secondo l’azienda – offrono la massima flessibilità agli operatori 5G globali per massimizzare le risorse di spettro, per la migliore connettività 5G possibile.

Qualcomm ha poi annunciato i moduli Snapdragon X65 e X62 5G M.2, sviluppati in collaborazione con Foxconn Industrial Internet e Quectel. Questo portafoglio di prodotti è studiato per portare la connettività 5G Qualcomm ai computer portatili e desktop, abilitando una facile adozione del 5G per i pc.

Al Mwc Qualcomm ha mostrato nuovi progressi e importanti aggiornamenti nei suoi prodotti 5G, con innovazioni chiave nei dispositivi e nei chipset di rete, progettate per migliorare le prestazioni, la reattività, la copertura e l’efficienza energetica del 5G, per gli operatori e gli utenti.

Anche nell’ambito del 5G ci sono importanti partnership in corso, ad esempio con Fastweb e Microsoft.

Combinando l’ecosistema e la tecnologia Qualcomm nel 5G, nelle infrastrutture e nei dispositivi, alla leadership di Microsoft nel cloud enterprise, questa partnership vuole semplificare e accelerare le implementazioni di reti private 5G introducendo una soluzione unica chip-to-cloud.

Connettività da record, grazie a Wi-Fi 7

Nel campo del 5G, Qualcomm sta collaborando anche con Fujitsu per commercializzare la prossima generazione di soluzioni distributed unit (DU) e radio unit (RU) integrate 5G mmWave, per guidare la transizione verso la rete moderna.

Le aziende stanno sviluppando soluzioni nell’ambito dell’iniziativa 5G Orec di Ntt Docomo, con l’obiettivo di accelerare a livello globale le implementazioni di Open RAN.

Le innovazioni arrivano anche nell’ambito della tecnologia Wi-Fi.

Al Mwc 2022 Qualcomm ha annunciato quello che l’azienda presenta come il sistema di connettività Wi-Fi + Bluetooth più avanzato del settore: FastConnect 7800.

Questa soluzione avanzata di connettività client sposa la potenza del Wi-Fi ad alta velocità e a bassissima latenza con l’ultima specifica Wi-Fi 7.

Inoltre, implementa una serie di progressi audio Bluetooth che alzano il livello delle aspettative dei consumatori per quel che riguarda la qualità del suono, sostiene l’azienda.

FastConnect 7800 introduce la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, una funzionalità premium per le reti Wi-Fi 7 che sblocca il vasto potenziale delle connessioni multiple a 5GHz e 6GHz per fornire il più alto throughput e la più bassa latenza sostenuta, riservando lo spettro a 2,4GHz ad alto traffico per Bluetooth e Wi-Fi a bassa larghezza di banda.

HBS Multi-Link è un’implementazione Wi-Fi 7 in FastConnect 7800 che sfrutta simultaneamente due radio Wi-Fi per quattro flussi di connettività a banda alta nelle bande 5GHz e/o 6GHz.

FastConnect 7800 supporta tutte le modalità multi-link e, con HBS Multi-Link, gli utenti – afferma l’azienda – possono sperimentare latenze e interferenze ridotte al minimo, connessioni senza jitter e velocità molto elevate. Ciò avviene utilizzando canali da 320 MHz nello spettro a 6 GHz sempre più disponibile, o canali da 240 MHz nello spettro a 5 GHz disponibile a livello globale.

A tutta velocità con Qualcomm

Il 4-Stream Dual-Band Simultaneous (DBS) è esteso nelle bande alte e può portare benefici immediati nelle reti di oggi, sottolinea l’azienda.

Si basa sul Qualcomm 4-Stream DBS (2×2 + 2×2) con collegamenti Wi-Fi a 5 e/o 6GHz utilizzati insieme per prestazioni a bassa latenza estrema tra il punto di accesso e il client, o indipendentemente per scenari multi-client.

Per esempio – spiega Qualcomm –, un dispositivo mobile che si connette a un punto di accesso Wi-Fi 6/6E può connettersi contemporaneamente a un auricolare XR, senza le congestioni della banda 2,4GHz.

FastConnect 7800 si basa sugli ultimi standard Wi-Fi pur mantenendo la compatibilità all’indietro con tutti i dispositivi di generazione precedente.

Fornisce – secondo le specifiche tecniche dichiarate dal produttore – velocità di picco di 5,8Gbps (tramite canali singoli a 320MHz o accoppiati a 160MHz) o 4,3Gbps dove lo spettro a 6GHz potrebbe non essere disponibile.

