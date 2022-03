Mwc 2022: le soluzioni di Microsoft per il futuro delle telecomunicazioni

In occasione del Mobile World Congress 2022, il più grande evento al mondo dedicato al settore mobile, Microsoft ha annunciato delle importanti novità sul tema delle telecomunicazioni.

Queste novità sono state rese possibili – ha dichiarato Microsoft – anche grazie alle partnership con aziende leader del settore come AT&T, Nokia, T-Mobile, Vodafone, Etisalat, BT, Amdocs, Lumen, Telstra, NTT e Sintel.

In particolare, Microsoft ha annunciato nuovi servizi e soluzioni legate ad Azure for Operators, piattaforma sviluppata per consentire agli operatori di sfruttare tutta la potenza del 5G, avvicinando cloud e edge per abilitare applicazioni a bassa latenza, di maggior portata e a un prezzo più basso.

Nel settembre 2020, Microsoft ha svelato l’iniziativa Azure for Operators per aiutare gli operatori ad evolvere le proprie reti, e i partner ad assistere le imprese a massimizzare le opportunità dell’industria 4.0.

Nel giugno del 2021 la società di Redmond ha introdotto una nuova categoria, Azure private multi-access edge compute (MEC), che consente agli operatori e agli integratori di sistemi di sbloccare l’opportunità del 5G enterprise.

Ora, Microsoft ha annunciato la prossima ondata di soluzioni e servizi Azure for Operators.

La piattaforma cloud ibrida di prossima generazione di Microsoft per gli operatori, Azure Operator Distributed Services, combina la versione migliorata della tecnologia acquisita da AT&T lo scorso anno, con le migliori funzionalità di Azure. Tra queste: la sicurezza, il monitoraggio, l’analisi, l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e molto altro ancora.

Costruita da zero e collaudata per eseguire carichi di lavoro ad alta intensità di rete e applicazioni mission-critical, Azure Operator Distributed Services soddisfa le esigenze di sicurezza, resilienza, osservabilità, gestibilità e prestazioni degli operatori, per ottenere risultati significativi dalla trasformazione digitale.

Consentirà agli operatori di eseguire tutti i loro carichi di lavoro (come core, RAN, mobile e voice core, OSS e BSS) su un’unica piattaforma ibrida carrier-grade.

Con Azure Operator Distributed Services, sottolinea Microsoft, le business operation possono essere snellite, fornendo agli operatori gestione, policy e automazione semplificate, fornite attraverso un unified cloud management tramite Azure Services, Azure Arc management, Azure Security e platform as a service con Azure.

Azure Operator Distributed Services fornisce la flessibilità e la scalabilità per supportare le implementazioni dei clienti sull’edge del cloud, sull’edge della rete o sull’edge dell’impresa.

Con questa soluzione – secondo Microsoft –, gli operatori possono ora creare efficacemente nuovi servizi per monetizzare la loro rete. Il tutto, ottenendo solidi insight sul network e sui clienti, che sono necessari per facilitare il processo decisionale proattivo, l’azione critica e la creazione di valore reale.

Microsoft ha anche annunciato la private preview di Azure Operator 5G Core e la public preview di Azure Private 5G Core.

Azure Operator 5G Core si distribuisce su Azure Operator Distributed Services, per soddisfare le esigenze degli operatori che cercano efficienza operativa automatizzata in una rete mobile che può scalare a centinaia di milioni di abbonati e dispositivi.

Azure Private 5G Core è disponibile come parte della soluzione Azure Private MEC, e consente agli operatori e agli integratori di sistemi di fornire una distribuzione semplice, scalabile e sicura di reti private 4G e 5G all’edge dell’azienda. Entrambi i servizi sono distribuiti e gestiti attraverso Azure.

A giugno dello scorso anno Microsoft aveva annunciato la nuova categoria Azure Private MEC.

Ora la società di Redmond sta estendendo questa categoria MEC con l’introduzione della soluzione Azure Public MEC.

Questa soluzione integra il computing e i servizi Azure con la connettività 5G dell’operatore mobile, elevando le prestazioni delle applicazioni all’edge dell’operatore.

Attraverso le soluzioni Azure private e public MEC, Microsoft sta collaborando e co-innovando con gli operatori e gli integratori di sistemi, oltre a far sì che la tecnologia dell’azienda e l’ecosistema degli sviluppatori fornisca soluzioni innovative che soddisfino le esigenze delle imprese sull’edge.

