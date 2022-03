Mwc 2022: Cisco lancia la soluzione per il mercato IoT di massa

Al Mobile World Congress, Cisco ha annunciato importanti novità per la sua offerta per l’IoT: nello specifico, pensate per l’IoT su scala massiva.

Queste innovazioni sono pensate per aiutare i service provider a proporre ai loro clienti un modo più semplice per gestire la connettività LPWAN/4G/5G IoT, al fine di supportare use case nuovi ed emergenti.

Le aziende che nei diversi settori cercano di evolvere le loro strategie digitali a sostegno del lavoro ibrido – ha sottolineato Cisco –, hanno bisogno di soluzioni semplificate per collegare e gestire i dispositivi a basso costo e prevalentemente stazionari distribuiti su larga scala.

Come esempio di implementazioni di Mass IoT, Cisco cita i contatori delle varie utility (acqua, energia, gas e così via), i dispositivi medici e i sensori agricoli.

Per questo lo specialista del networking ha presentato Cisco IoT Control Center, una soluzione progettata per soddisfare le esigenze del settore per l’IoT “di massa” con un nuovo pacchetto di gestione della connettività semplificato e sicuro, pensato appositamente per i dispositivi IoT di minore complessità.

Cisco IoT Control Center gestisce quasi 200 milioni di dispositivi oggi, attraverso tutte le reti cellulari con licenza (LPWAN/4G/5G), dando agli operatori e alle imprese la flessibilità di scegliere la rete che funziona meglio per il loro specifico caso d’uso.

I dispositivi stazionari consumano poca larghezza di banda, si comportano in modo prevedibile e spesso sono connessi su ampie aree usando reti 3GPP LPWAN.

Le reti LPWAN supportano una vasta gamma di casi d’uso IoT: Cisco fa l’esempio di un contatore d’acqua che invia una raffica di dati una volta alla settimana. Oppure, di un parchimetro cittadino che gestisce le transazioni durante il giorno e la notte. I casi d’uso sono chiaramente numerosi e in diversi ambiti.

La gestione remota di questi dispositivi – mette in evidenza Cisco – è meno complessa rispetto a quelli che richiedono una raccolta dati continua, in tempo reale e mission critical, come le auto connesse.

Con la nuova offerta Cisco IoT Control Center, che viene proposta come servizio in abbonamento, i fornitori di servizi possono ora affrontare l’intera gamma di use case aziendali – che siano a bassa o alta complessità – da una singola piattaforma.

Questa soluzione, afferma Cisco, riduce la complessità della gestione della connettività e i costi senza compromettere la qualità, rendendo pratico e redditizio per i service provider crearsi nuovi flussi di entrata e capitalizzare le nuove opportunità del mercato IoT di massa.

