MWC 2020: a causa del coronavirus, LG Electronics non ci sarà

L’evoluzione dell’epidemia del famigerato coronavirus faceva presupporre che con tutta probabilità avrebbe avuto delle ricadute sul prossimo Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 24 al 27 febbraio prossimi. E ora arriva la prima importante conferma. Proprio a causa della diffusione del virus al di fuori della Cina, LG Electronics ha deciso di ritirasi e non essere presente all’evento. L’azienda ne ha dato notizia tramite un comunicato ufficiale, che riportiamo qui di seguito.

LG Electronics sta monitorando attentamente la situazione relativa all’epidemia

di coronavirus, dichiarata recentemente emergenza globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della sua diffusione al di fuori della Cina.

Poiché la sicurezza di dipendenti, partner e clienti è una priorità per LG,

l’azienda ha deciso di ritirarsi e di non partecipare al MWC 2020 che si terrà

a Barcellona, in Spagna, alla fine di questo mese.

Questa decisione azzera il rischio di esporre centinaia di dipendenti di LG

a viaggi internazionali, data la situazione sempre più restrittiva dovuta

alla continua diffusione del virus.

In alternativa alla partecipazione al MWC, LG organizzerà nel prossimo futuro

degli eventi dedicati per annunciare i nuovi prodotti mobile 2020.

LG Electronics ringrazia i suoi sostenitori e il pubblico per la comprensione

in questo momento difficile e impegnativo.