Mps Monitor, Pietro Renda è Chief Marketing Officer

Mps Monitor, azienda italiana che sviluppa e distribuisce la piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, annuncia l’ingresso di Pietro Renda nel ruolo di Chief Marketing Officer.

Nel ruolo Pietro Renda avrà l’obiettivo di sviluppare la strategia di marketing della società a livello globale, per accrescere la visibilità del brand e sostenerne così la reputazione e la penetrazione nei principali mercati europei, a partire da quello anglosassone, nel mercato americano, in particolare in Usa e Canada, e nel mercato asiatico.

Allo scopo Pietro Renda si occuperà di valorizzare le partnership con opinion leader, associazioni e operatori chiave del settore del Printing & Imaging Software a livello internazionale, consolidando le relazioni che Mps Monitor ha sviluppato negli ultimi anni nel proprio percorso di internazionalizzazione.

Nato a Milano nel 1959, Pietro Renda ha lavorato per oltre 20 anni in Lexmark, ricoprendo ruoli che gli hanno consentito di costruirsi un bagaglio di competenze e relazioni in funzioni chiave del business: dal marketing alle vendite dei materiali consumabili fino alla gestione del canale dei rivenditori.

È entrato in Lexmark nel 1998 nel ruolo di Smb Sales & Marketing Director, per ricoprire successivamente le posizioni di Supplies Sales Director e di Channel and Supplies Sales Director.

Prima dell’esperienza in Lexmark Pietro Renda ha lavorato in altre importanti aziende del settore informatico e delle telecomunicazioni: in Ast Computer in qualità di Marketing Director, in AT&T nella posizione di Marketing & Communication Director e in Compaq Computer nel ruolo di Product Marketing Manager.