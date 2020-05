Motorola amplia la famiglia moto g: arriva moto g pro

Sono arrivati a quota 100 milioni gli smartphone della famiglia moto g venduti in tutto il mondo, e Motorola ha voluto festeggiare con il lancio del nuovo moto g pro.

Il nuovo moto g pro è il primo smartphone di Motorola dotato di pennino Stylus. Lo smartphone arriva sul mercato con un sistema a tripla fotocamera da 48 Mpixel, un display da 6.4” FHD+, tecnologia NFC e ampia autonomia.

Il sistema operativo a bordo è il recente Android 10 che garantisce la massima sicurezza e contribuisce a mantenere lo smartphone sempre protetto attraverso frequenti aggiornamenti, sia per l’utilizzo privato che professionale.

Il pennino Stylus integrato permette di modificare foto, prendere appunti, abbozzare schemi, copiare e incollare testi e persino realizzare screenshot.

Per condividere il grafico di un report, ad esempio, è possibile usare il pennino per copiare un elemento specifico e inserirlo in un nuovo PowerPoint, nel corpo di una e-mail o all’interno di un documento differente.

Il pennino si integra con il design di moto g pro ed interagisce al meglio con il software del telefono.

Basta estrarlo per iniziare a scrivere all’interno dell’applicazione Moto Note, senza necessità di sbloccare lo smartphone.

Moto g pro può contare su un sistema a tripla fotocamera con intelligenza artificiale. Il sensore principale da 48 Mpixel permette di ottenere foto nitide e luminose grazie alla tecnologia Quad Pixel, e Motorola afferma che anche gli scatti al buio saranno molto nitidi.

L’action camera consente di girare video ultra-grandangolari, includendo una porzione 4 volte maggiore all’interno dell’inquadratura anche tenendo il telefono in verticale

Inoltre, la fotocamera Macro Vision permette avvicinarsi 5 volte di più al soggetto. Per i tanti appassionati di selfie, ecco la fotocamera frontale da 16 Mpixel, anch’essa dotata della tecnologia Quad Pixel.

Per quanto riguarda l’autonomia, Motorola indica che la batteria da 4000 mAh può garantire una autonomia fino a due giorni.

Il nuovo moto g pro è equipaggiato con un doppio speaker Dolby intelligente, a riprova della vocazione multimediale dello smartphone.

Il processore è il noto Qualcomm Snapdragon 665 octa-core affiancato da 4 Gbyte di RAM, ed uno storage interno di 128 Gbyte.

moto g pro sarà disponibile in Italia da giugno a partire da 349,00 €.