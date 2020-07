Motorola a tutto 5G, lanciato il nuovo moto g 5g plus

Motorola continua a introdurre nuovi prodotti con in mente il 5G: ecco infatti moto g 5G plus, pensato per portare la tecnologia delle reti di ultima generazione al pubblico più ampio possibile, pur proponendo caratteristiche di tutto rispetto.

Oltre alla connettività a banda ultralarga, moto g 5G plus è in grado di offrire prestazioni interessanti, abbinate ad un display da 6,7″ CinemaVision con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz; lo schermo inoltre supporta HDR10+ e ha un formato 21:9, pensato per garantire una migliore ergonomia. Segnaliamo anche la fotocamera frontale doppia per scattare selfie con ultra-grandangolo, un sistema di quattro fotocamere posteriori da 48 Mpixel ed una batteria da 5000 mAh.

moto g 5G plus è stato progettato per garantire la compatibilità con le reti 4G e 5G, che lo rendono così un prodotto versatile.

moto g 5G plus introduce una fotocamera frontale doppia, per scattare selfie con l’obiettivo ultra-grandangolare che permette di catturare una porzione della scena quattro volte più ampia³, includendo così più amici o più sfondo all’interno dell’inquadratura. La selfie camera principale da 16 Mpixel è dotata di tecnologia Quad Pixel e ha una spiccata sensibilità alla luce, per garantire scatti più luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema di quattro fotocamere posteriori consente di avere a disposizione un obiettivo per qualsiasi situazione. Il sensore principale da 48 Mpixel con tecnologia Quad Pixel promette scatti luminosi anche in condizioni difficili. u L’obiettivo ultra-grandangolare include una porzione della scena 4 volte più ampia sullo schermo. Il sensore di profondità rende professionali le foto di tutti i giorni sfocando lo sfondo ed infine il sensore Macro Vision consente di avvicinarsi fino a 5 volte di più al soggetto per scatti ultra dettagliati.

moto g 5G plus integra un processore Qualcomm Snapdragon 765, abbinato ad un modem Qualcomm Snapdragon X52 ottimizzato per la rete 5G.

Lo smartphone di Motorola è dotato di tecnologia NFC, compatibile con pressoché tutti i POS presenti negli esercizi commerciali.

moto g 5G plus è equipaggiato con un software Android 10 nativo e sfrutta Google Foto come app nativa per gestire la galleria. L’archiviazione illimitata delle foto in cloud le rende sempre accessibili senza occupare spazio sulla memoria dello smartphone.

My UX e le Moto Experience arricchiscono l’esperienza d’uso dello smartphone, offrendo anche una personalizzazione avanzata. My UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli rapidi. Gli utenti possono creare temi personalizzati per il proprio device scegliendo tra font, colori, icone e animazioni così da rendere il proprio telefono unico.

il Motorola moto g 5G plus è disponibile in Italia da luglio, nella variante 4GB RAM | 64GB di memoria interna, al prezzo di 399,99€.