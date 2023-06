Mosyle: AI generativa per la gestione dei dispositivi Apple nelle aziende

Mosyle, la Apple Unified Platform per la gestione dei dispositivi Apple nelle aziende, ha svelato Mosyle AIScript, che la società sviluppatrice descrive come il primo strumento di scripting per macOS alimentato da AI generativa del settore.

Questo strumento consente agli amministratori IT di utilizzare il linguaggio naturale per generare script pronti all’uso per i Mac.

Con il rilascio di Mosyle AIScript, secondo l’azienda Mosyle diventa il primo fornitore di Mobile Device Management (MDM) a portare la potenza dell’AI generativa per semplificare la gestione e la sicurezza dei dispositivi Apple in ambito aziendale e education.

Inoltre, l’azienda ha introdotto Mosyle Script Catalog e Script Favorites. Le nuove soluzioni semplificano per gli amministratori IT la creazione, il test, l’esecuzione, l’automazione e la pianificazione di script in remoto per interi parchi o gruppi specifici di Mac.

Lo scripting remoto di macOS offre agli amministratori IT un modo potente per automatizzare ed eseguire qualsiasi attività sui dispositivi Mac. Tuttavia, richiede anche una profonda conoscenza dei linguaggi di codifica, lunghe ore di ricerca e test che richiedono molto tempo.

Con l’annuncio delle nuove soluzioni, Mosyle intende semplificare l’approccio allo scripting per macOS con una serie di potenti strumenti aggiuntivi.

Mosyle AIScript porta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa nello scripting per macOS. La nuova soluzione consente agli amministratori IT di utilizzare il linguaggio naturale per richiedere e ricevere script pronti all’uso per migliaia di comandi che vanno – ad esempio – da “check the battery health status” a “delete Auditorium from the list of saved SSIDs” e tutto il resto.

Mosyle Script Catalog è la nuova offerta che elimina le barriere allo scripting. Script Catalog offre script pronti all’uso creati e curati dal team di sviluppo di Mosyle per un’esperienza “pick and go“. Con Script Catalog, gli amministratori che non hanno alcuna conoscenza di scripting possono sbloccare nuovi livelli di possibilità di gestione remota e risparmiare tempo prezioso. Sono già disponibili decine di script e Mosyle continua ad aggiornare il catalogo in base alle richieste dei clienti.

Portando la potenza della condivisione delle conoscenze allo scripting di macOS, Favorite Scripts consente agli amministratori IT di creare e mantenere il proprio catalogo di script macOS e di condividerli all’interno dello stesso account. La soluzione consente di creare un repository di script potente e personalizzato per ogni cliente Mosyle. Favorite Scripts porta la gestione degli script macOS in una nuova era, sottolinea Mosyle, rendendo la gestione dei dispositivi Mac più efficiente e ottimizzata grazie alla potenza della collaborazione.

Mosyle AIScript, Mosyle Script Catalog e Favorite Scripts Beta sono ora disponibili per tutti i clienti Mosyle Fuse e Mosyle OneK12. Questi strumenti sono stati progettati per soddisfare tutte le esigenze di scripting che le aziende devono affrontare nella gestione remota dei Mac.