MongoDB.local Milano riunisce oltre 700 sviluppatori ed esperti IT

Come afferma MongoDB – società con sede a New York dell’omonima piattaforma dati per sviluppatori –, l’IA promette di stravolgere il modo in cui le aziende operano e raggiungono i clienti, se solo riuscissero prima a trovare il pulsante “On”. Nonostante l’enorme promessa dell’intelligenza artificiale, la maggior parte delle aziende si trova ancora nella fase di sperimentazione, lavorando su prove di concetto, ostacolate da tecnologie sconosciute che non funzionano bene insieme. Secondo l’azienda, MongoDB si trova in una posizione unica per aiutare gli sviluppatori a trasformare tutto questo rumore dell’IA in un “segnale” a vantaggio dei clienti.

Centinaia di sviluppatori e dirigenti – in rappresentanza di aziende leader italiane e internazionali come Accenture, Generali, Namirial, Poste Italiane, Reply, TeamSystem e scaleup all’avanguardia come xFarm e Treedom – si sono riuniti a MongoDB.local Milano per discutere e dimostrare i successi nel mondo reale che hanno ottenuto, creando sulla piattaforma dati per sviluppatori di MongoDB.

MongoDB sta rapidamente diventando il database di memoria di riferimento del settore per la retrieval-augmented generation (RAG) e i sistemi agenziali, offrendo un modello di dati unificato per l’intero stack IA. Questa non è solo una storia tecnologica, per quanto importante sia: MongoDB ora offre anche programmi e servizi essenziali per rendere l’IA molto più accessibile.

In breve, MongoDB sta accompagnando gli sviluppatori dalla sperimentazione all’impatto e sta portando avanti la sua missione di lunga data di semplificare il lavoro con i dati.

Salvatore D’Auria, Area Vice President, Italy, Iberia, Middle East, Turkey & Africa di MongoDB, ha dichiarato: “Sono molto entusiasta del fatto che quest’anno abbiamo raddoppiato il numero di iscrizioni rispetto al 2023, quando abbiamo ospitato il nostro primo MongoDB.local a Milano. La cosa che mi è piaciuta di più sono stati gli applausi del pubblico durante la keynote quando abbiamo annunciato la disponibilità generale di Atlas Vector Search and Atlas Edge Server in MongoDB Community Edition. Per me questo è un grande segno che gli sviluppatori apprezzano veramente il nostro impegno nel migliorare sempre di più la nostra piattaforma di database, permettendo loro di creare applicazioni moderne in modo molto più veloce ed efficiente, sfruttando al massimo il potenziale degli strumenti di AI avanzati”.

Demistificare l’IA

Le aziende sono desiderose di adottare l’IA generativa, ma non sanno da dove cominciare. Il panorama dell’IA è incredibilmente complesso e sembra diventarlo sempre più di minuto in minuto. Questa complessità, unita alle limitate competenze interne in materia di IA e alle preoccupazioni sulle prestazioni e sui rischi per la sicurezza derivanti dall’integrazione di tecnologie disparate, sta mantenendo lontane troppe organizzazioni.

Per aiutare le organizzazioni a iniziare, MongoDB ha annunciato il MongoDB AI Applications Program (MAAP). MAAP fornisce ai clienti i progetti e le architetture di riferimento per comprendere facilmente come creare applicazioni IA. MongoDB si occupa inoltre anche del duro lavoro di integrazione della piattaforma dati per sviluppatori di MongoDB con i principali partner IA come Anthropic, Cohere, Fireworks AI, Langchain, LlamaIndex, Nomic, Anyscale, Credal.ai e Together AI, tutti in esecuzione sul provider cloud di propria scelta. MAAP sarà disponibile per i clienti in accesso anticipato a partire da luglio.

Oltre a MAAP, MongoDB ha introdotto anche due nuovi impegni di servizi professionali per aiutare gli sviluppatori a creare app basate sull’IA in modo rapido, sicuro ed economico:

Un servizio di strategia IA che si avvale di esperti per aiutare i clienti a individuare le opportunità di IA di maggiore impatto e a creare piani specifici su come perseguirle.

Per i clienti che hanno già individuato i casi d’uso da perseguire, un servizio AI Accelerator che offre consulenza di esperti, dalla progettazione della soluzione alla prototipazione, per consentire ai clienti di eseguire la roadmap dell’applicazione IA dall’idea alla produzione.

Dopo che gli sviluppatori inizieranno a creare app IA, scopriranno che MongoDB consente loro di parlare il “linguaggio” dei dati dell’IA. La piattaforma di dati per sviluppatori unifica tutti i diversi tipi di dati insieme ai dati operativi dei clienti in tempo reale, inclusi dati di origine, incorporamenti vettoriali, metadati e dati generati, e supporta un’ampia gamma di casi d’uso.

Non solo MongoDB offre agli sviluppatori il modo più intuitivo di lavorare con i propri dati, ma continua anche a migliorare il luogo dove possono farlo. Molti sviluppatori sperimentano MongoDB per la prima volta in un ambiente locale prima di passare a un servizio cloud completamente gestito come MongoDB Atlas. Entro la fine dell’anno verranno introdotti la ricerca full-text e la ricerca vettoriale in MongoDB Community Edition, rendendo ancora più semplice per gli sviluppatori sperimentare rapidamente nuove funzionalità e semplificando i flussi di lavoro di sviluppo software end-to-end durante la creazione di applicazioni IA. Queste nuove funzionalità consentono inoltre di supportare i clienti che desiderano eseguire app basate sull’IA su dispositivi o on-premise.

Man mano che i clienti iniziano a maturare queste applicazioni, diventa importante valutare i costi. L’anno scorso MongoDB ha introdotto nodi dedicati per Atlas Search su AWS. Utilizzando nodi dedicati, i clienti possono isolare i carichi di lavoro di ricerca vettoriale e scalarli verso l’alto o verso il basso indipendentemente dai carichi di lavoro operativi, migliorando le prestazioni e garantendo un’elevata disponibilità. Offrendo ai clienti l’isolamento del carico di lavoro senza l’isolamento dei dati, possono gestire le risorse in modo efficiente senza ulteriore complessità. Adesso MongoDB ha annunciato i nodi Atlas Search su tutti e tre i provider cloud, che i clienti possono configurare in modo programmatico utilizzando l’Atlas CLI o le integrazioni Infrastructure-as-Code.

In tempo reale e ad alte prestazioni

Anche se l’IA ha rivendicato giustamente il centro della scena in MongoDB.local Milano non è l’unico modo in cui MongoDB aiuta gli sviluppatori. Dal rilevamento delle frodi in tempo reale, alla manutenzione predittiva, alla sintesi dei contenuti, i clienti devono elaborare in modo efficiente grandi volumi di dati ad alta velocità provenienti da più fonti. Durante l’evento è stata annunciata anche la disponibilità generale di Atlas Stream Processing, la public preview di Atlas Edge Server e il miglioramento delle prestazioni dei carichi di lavoro Time Series con MongoDB 8.0. Insieme, queste funzionalità consentono ai clienti di progettare applicazioni che risolvono praticamente qualsiasi sfida aziendale.

Queste sono solo alcune delle novità annunciate. La piattaforma dati per sviluppatori di MongoDB, una rete solida e diversificata di partner e soluzioni di settore comprovate, fornisce secondo l’azienda un vantaggio competitivo in un mercato in rapida evoluzione sia agli sviluppatori e alle aziende che stanno entrando nel mondo dell’IA generativa, sia a quelli che sono già sulla buona strada.