Monclick, al via noleggio operativo e finanziamento per le Pmi

Monclick ribadisce il proprio impegno verso il mondo delle Pmi italiane e lancia il servizio di noleggio operativo e il finanziamento riservato alle aziende.

Monclick si rivolge a tutti quei professionisti che vogliono dotarsi delle migliori soluzioni tecnologiche utili per la loro attività, senza vincolarsi all’acquisto.

Avvalersi del noleggio operativo permette di accedere a numerosi vantaggi. Prima di tutto, il canone di noleggio è totalmente deducibile ogni anno. Inoltre, il cliente non deve versare nessun anticipo e nel canone è inclusa l'assicurazione All-Risk. Noleggiare prodotti permette di sfruttare un parco hardware sempre aggiornato, pagando una piccola cifra mensile, e al termine del noleggio restituire i prodotti.

Invece, optando per il finanziamento per partite Iva il cliente di fatto acquista il prodotto ma può avvalersi della comodità del pagamento rateale, approfittando del servizio disponibile su Monclick.

Noleggio operativo e finanziamento pensato per le P. Iva. diventano quindi delle vere e proprie modalità di pagamento, attivabili seguendo una procedura molto veloce. Il cliente può inserire i propri dati, scegliere la tipologia di servizio che preferisce tra noleggio operativo e finanziamento e la durata.

Non solo: è possibile inserire il modello specifico per il quale si intende richiedere il servizio, in modo da portare la richiesta già ad uno stato dettagliato ed avanzata. In alternativa, la Pmi può avvalersi del Care Team dedicato di Monclick con operatori qualificati che lo aiuteranno ad identificare il prodotto più indicato per il proprio business. In entrambi i casi, verrà contattato in breve tempo da Monclick per ricevere una proposta dedicata.

Sono numerose le categorie di prodotto per le quali Monclick rende disponibile il servizio di noleggio operativo o il finanziamento per aziende: notebook, PC desktop, PC All-in-One, workstations, server, monitor, stampanti, tablet, smartphone e televisori.