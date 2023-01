Mobile World Congress 2023: GSMA annuncia numeri da record

Dopo gli anni durissimi della pandemia, che avevano fatto dubitare sulla stessa esistenza del Mobile World Congress, l’edizione 2023 si preannuncia ottima.

A fornire delle stime attendibile è GSMA, l’ente organizzatore della manifestazione fieristica.

I leader della società hanno illustrato i temi chiave del prossimo MWC23 di Barcellona, tra cui una grande quantità di contenuti sulla sostenibilità e il primo spazio di narrazione immersiva dell’evento di punta.

Parlando alla conferenza stampa pre-evento, il direttore generale della GSMA Mats Granryd , il CMO Lara Dewar e il CEO di GSMA Limited John Hoffman hanno annunciato che l’evento dovrebbe attirare 80.000 partecipanti e 2.000 espositori.

Dewar ha fatto notare che più della metà dei partecipanti dovrebbe provenire da settori diversi da quello della telefonia mobile. Il numero totale di delegati è superiore a quello inizialmente previsto dai dirigenti dell’azienda per quest’anno ed è in aumento rispetto ai 61.000 che hanno partecipato al MWC22.

Il tema centrale di questa edizione è la velocità, con Granryd che ha sottolineato come l’evento fornisca “uno spazio imperdibile per liberare la tecnologia di domani, oggi”.

I contenuti della fiera offriranno una panoramica dei principali temi in corso nel settore, tra cui la prosecuzione dell’introduzione del 5G, i progressi degli sforzi per la sostenibilità e uno sguardo alla tecnologia futuristica, che abbraccia AR e metaverso.

La novità del 2023 è un’area che Hoffman ha descritto come il “primo spazio di narrazione immersiva” dell’azienda con il marchio Journey to the Future. Ha aggiunto che offrirà “un viaggio unico, esperienziale e pratico nel futuro della tecnologia”.

Diversità al Mobile World Congress 23

Dewar ha sottolineato che il programma dei relatori è stato messo insieme per “riflettere la diversità del mondo in cui viviamo”. Circa il 35% degli oratori sarà costituito da donne e il 40% dei keynote rappresenterà industrie adiacenti.

La Fira Gran Via ospiterà anche l’evento annuale per le start-up 4YFN, Diversity4Tech e il programma ministeriale GSMA.

Hoffman ha stimato che Mwc23 genererà quasi 350 milioni di euro di benefici economici nella regione ospitante e 7.400 posti di lavoro part-time.