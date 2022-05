Mobile shopping in crescita: agli utenti piacciono app e soluzioni digitali

Una nuova ricerca condotta da Klarna, lo specialista dei servizi bancari, di pagamento e di shopping, mostra fino a che punto la rivoluzione mobile degli smartphone stia facendo evolvere il modo in cui i consumatori affrontano gli acquisti.

Il Mobile Shopping Report 2021 di Klarna ha coinvolto oltre 13.000 consumatori da 13 Paesi, per capire come stanno cambiando le abitudini di acquisto degli utenti (che fanno sempre più affidamento sugli smartphone), cosa ne sta guidando l’adozione e quali sono i trend emergenti che potranno definire le abitudini di shopping tramite mobile nel prossimo futuro.

Meno plastica, più digitale: le carte virtuali stanno diventando un metodo di pagamento sempre più diffuso per gli acquisti online. Il 50% degli utenti le considera un’alternativa valida e sicura a quelle fisiche, poiché minimizzano il rischio di frodi (45%). Se ne può quindi prevedere un’ampia adozione in futuro, quando questa tecnologia diventerà ancora più accessibile.

In negozio, ma con un’impronta digitale: con il ritorno nei punti vendita fisici, la ricerca di Klarna ha evidenziato come i consumatori abbiano iniziato a utilizzare gli smartphone anche in store.

Questo fa parte del percorso d’acquisto, con il 92% degli intervistati che afferma di farlo per assicurarsi le migliori offerte e promozioni. L’omnicanalità è quindi fondamentale per garantire una migliore shopping experience.

Servizi integrati e semplificati: nonostante le app siano ampiamente apprezzate, i consumatori sono alla ricerca di servizi integrati che eliminino la necessità di passare continuamente da un’applicazione all’altra, soprattutto tra Millennials e Gen Z (tra di loro, tre su quattro sono favorevoli alle app per lo shopping all-in-one).

In generale, il 70% degli intervistati ha espresso una preferenza nei confronti di app che integrino tutte le caratteristiche di quelle utilizzate attualmente per lo shopping.

Risultati della ricerca in dettaglio

La maggior parte dei consumatori italiani (74%) – mette in evidenza la ricerca condotta da Klarna – ha utilizzato lo smartphone per fare shopping online, seguiti da francesi (68%), tedeschi (67%) e belgi (63%). Il Paese con la più bassa penetrazione di mobile shopping è invece l’Australia (57%).

I consumatori italiani fanno shopping tramite smartphone più spesso rispetto a due anni fa (58%), seguiti dagli utenti di Austria (53%), Germania (52%) e Paesi del Nord Europa (Finlandia 55, Svezia 54% e Norvegia 50%). In Italia, Gen Z (73%) e Millennial (68%) sono le generazioni che hanno sfruttato maggiormente il mobile shopping negli ultimi due anni.

Nonostante questo, solo il 30% degli italiani preferisce acquistare via smartphone, mentre il 65% predilige ancora lo shopping tradizionale tramite computer. Questi dati classificano l’Italia al 9° posto su 13 in termini di preferenza per i dispositivi mobile, seguita da Francia (27%) e Belgio (25%), ma molto lontana dagli Stati Uniti (46%).

Le carte virtuali sono in aumento: i consumatori vogliono meno plastica e soluzioni più digitali. L’81% dei consumatori italiani ha sentito parlare di carte virtuali, mentre il 34% già le utilizza. Gen Z (31%) e Millennials (40%) sono le generazioni che usufruiscono da più tempo di carte virtuali per gli acquisti online.

Il 76% dei consumatori italiani vuole eliminare le comuni carte sostituendole in futuro con soluzioni digitali: tale scelta classifica gli italiani al 2° posto, subito dopo gli spagnoli (80%) ma con una media che supera quella globale (69%). Questo dato rispecchia la volontà di tutte le generazioni (Gen Z 74%, Millennial 80%, Gen X 75%, Baby Boomer 69%).

I consumatori in Italia sono anche i più attenti all’ambiente: il 52%, infatti, utilizza dispositivi mobili per acquistare prodotti sostenibili, subito seguiti da Paesi Bassi (51%) e Spagna (49%).

Gli italiani amano le app per lo shopping. Quasi un quarto dei consumatori italiani ha tra 6 e 10 app di shopping installate sul proprio smartphone, anche se non tutte vengono utilizzate di frequente. Infatti, l’83% degli italiani intervistati ne utilizza solo da 1 a 5 (o nessuna) su base settimanale.

Si tratta di un trend confermato a livello globale – sottolinea Klarna –, con l’eccezione dei Paesi Bassi, dove le app per lo shopping sono utilizzate abitualmente (il 25% dei consumatori ne usa da 6 a 10 ogni settimana).

Tre italiani su dieci (27%) sono sopraffatti dal numero di app disponibili. Guardando specificamente alle app per lo shopping, il 61% di loro preferirebbe avere un’unica app per seguire tutte le fasi dello shopping journey invece di doversi destreggiare tra app multiple.

Su questo punto, tutte le generazioni sono concordi (Gen Z 59%, Millennials 64%, Gen X 58%, Baby Boomers 56%).

I consumatori italiani preferiscono le esperienze di acquisto semplificate e integrate, per la loro capacità di semplificare il processo di acquisto (74%) e di far risparmiare tempo (58%).

In un contesto in cui gli acquisti tramite smartphone sono sempre più diffusi, le app sono dunque protagoniste della quotidianità dei consumatori e possono accompagnarli lungo tutte le fasi della shopping experience.

In particolare, sottolinea Klarna, in un panorama caratterizzato da un numero crescente di app per l’e-commerce, sono quelle all-in-one a distinguersi in termini di fruibilità.

L’app Klarna

L’app Klarna – sottolinea l’azienda – si inserisce proprio in questo scenario, supportando gli utenti con funzionalità intelligenti lungo tutto lo shopping journey: dalla ricerca dell’ispirazione al supporto post-vendita e non solo, andando oltre la gestione della singola transazione per mantenere il pieno controllo sulle proprie finanze.

Ora, l’app dispone infatti di una nuova sezione Finanze, che offre una serie di funzionalità aggiuntive sviluppate per consentire agli utenti di gestire al meglio le proprie spese.

Tra le novità, la possibilità di impostare un budget mensile per gli acquisti effettuati con Klarna (sia tramite la app, sia sugli ecommerce dei brand), il cui ammontare verrà visualizzato in modo semplice e interattivo anche su un grafico a barre che permetterà di monitorare l’andamento delle spese nel corso dei mesi.

Gli acquisti verranno inoltre ordinati sulla base delle diverse categorie merceologiche, così da avere un quadro chiaro e immediato della distribuzione delle proprie spese.

L’app App consente poi di acquistare e pagare con Klarna in qualsiasi negozio online grazie a una carta virtuale usa e getta.

Inoltre, i consumatori possono avere accesso a offerte, gestire i pagamenti, avere una panoramica degli articoli acquistati, salvati e restituiti.

Oltre a monitorare le consegne, a tenere traccia dell’impatto di CO2 dei propri acquisti e a molte altre funzionalità che verranno lanciate nel corso dell’anno.

