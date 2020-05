Quando il mobile commerce aiuta a evitare assembramenti

TeamSystem ha rilasciato Mobile Commerce App, l’applicazione di Cassa in Cloud brandizzabile e personalizzabile per il mondo del retail e della ristorazione.

Mobile Commerce App permette di usufruire sia della funzione Take Away, pagando tramite l’applicazione con ritiro in store, sia di quella Delivery, con la ricezione della propria merce direttamente a casa o in ufficio.

Mediante il collegamento e la sincronizzazione automatica con il sistema Cassa in Cloud, consente di evitare assembramenti: i clienti possono ordinare e pagare direttamente dal proprio smartphone evitando code in cassa.

Gli esercenti interessati a digitalizzare la propria attività possono avere la propria applicazione tailor made, configurata secondo le loro preferenze e pubblicata in App Store e Google Store senza più appoggiarsi a piattaforme terze.

Al cliente, invece, basta scaricare l’app per avere una user experience semplice e intuitiva e ricevere notifiche per promozioni e informazioni.

La facilità d’uso della piattaforma permette agli esercenti di modificare i prodotti e gli articoli acquistabili in modo facile e autonomo.

I dati raccolti sono salvati nel database dell’esercente e permettono di conoscere in modo approfondito la propria clientela e le sue abitudini di acquisto. Mobile Commerce App, inoltre, permette anche l’integrazione con servizi di delivery di terze parti.

Come spiega Enrico Causero, Micro and Cloud Business Executive Director di TeamSystem in una nota, “le applicazioni create per i nostri clienti hanno già raggiunto i 30.000 download e ciò dimostra che c’è la necessità, vista anche la situazione d’emergenza, di adottare una strategia omnichannel che potrebbe essere la chiave vincente per la gestione integrata dei diversi punti di contatto con i potenziali acquirenti”.