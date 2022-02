MIX, al via il nuovo PoP in Equinix ML5

MIX, la piattaforma di interconnessione di reti internet italiana, rafforza la propria strategia di sviluppo con una presenza nel data center di Settimo Milanese.

MIX (Milan Internet Exchange) ha annunciato l’attivazione di un nuovo Punto di Presenza (PoP) presso ML5, il data center italiano realizzato da Equinix a Settimo Milanese, alle porte del capoluogo lombardo.

Il nuovo nodo in ML5 si aggiunge alla copertura della rete di peering pubblico già oggi presente nei maggiori datacenter del paese.

Il PoP collega clienti a 100Gbps ed è servito in doppia via alla rete LAN di peering MIX-IT, a cui sono interconnesse oltre 350 reti con una capacità complessiva superiore a 10 Tbps.

È dunque possibile collegarsi a MIX in ML5 con porte a 10GE, 100GE e multipli attraverso la capacità degli switch di bilanciare il traffico IP in modalità full wire speed.

Come tutti i nodi primari di MIX, l’architettura è pensata per garantire totale affidabilità su percorsi differenziati per tutti i clienti in ML5 che vorranno collegarsi alla LAN di peering con connessioni ridondate.

Il servizio andrà sicuramente incontro alle esigenze di content owner e content distributor.

Per potenziare l’esperienza utente durante l’utilizzo dei propri servizi, MIX ha inoltre lanciato una nuova versione del proprio Customer Portal, la piattaforma online dedicata ai clienti.

La nuova release, presenta diverse novità tra le quali un maggiore controllo nella gestione delle anagrafiche e statistiche di traffico migliorate.

