Minsait si espande in America Latina e annuncia l’acquisizione di MQA

Minsait, una società di Indra, ha acquisito il 100% di MQA, azienda di riferimento per le soluzioni di gestione aziendale SAP in Colombia e America Centrale (Panama, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala e Caraibi). MQA vanta un ampio portafoglio di clienti di alto livello con un elevato grado di maturità, oltre a numerosi riconoscimenti come miglior partner SAP in America Latina.

Per Luis Abril, direttore esecutivo di Indra e CEO di Minsait, “questa acquisizione è in linea con il piano strategico Leading the Future di Indra, presentato il 6 marzo, che stabilisce per Minsait, tra gli altri obiettivi, il rafforzamento della sua offerta digitale e del suo business internazionale, con l’obiettivo di superare il 50% dei ricavi in entrambe le dimensioni entro il 2026. MQA è l’azienda meglio posizionata in America Latina nelle soluzioni di gestione aziendale SAP, il che ci permetterà di portare le sue conoscenze ai nostri attuali clienti nella regione, potenziando il nostro business digitale nell’area, soprattutto nel cloud. La transazione presenta anche grandi opportunità per lo sviluppo dei clienti di MQA nelle altre aree dell’offerta digitale e a valore aggiunto di Minsait, come l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e la consulenza”.

MQA vanta oltre 20 anni di solida esperienza in America Latina, dove è leader nell’integrazione di soluzioni SAP. Con margini ben superiori alla media del settore IT, solo nel 2023 le sue vendite sono cresciute del 33% rispetto all’anno precedente. Ha una base clienti consolidata e matura di oltre 240 clienti, che potranno beneficiare dell’ampio portafoglio digitale di Minsait in aree di alto valore come il cloud, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale, generando sinergie commerciali tra le due aziende. MQA è saldamente radicata, soprattutto nel settore industriale (manifatturiero, costruzioni, trasporti, farmaceutico, automobilistico), della distribuzione, del consumo e dei servizi. Ha stretto alleanze non solo con SAP, ma anche con altri partner strategici con cui Minsait già lavora, come AWS, Google e IBM.

“Questo accordo è fondamentale in quanto MQA è un’azienda specializzata in soluzioni SAP con un focus sul business del cloud per il settore industriale. Grazie a questa operazione, Minsait aggiunge talenti altamente qualificati al proprio team”, afferma Gonzalo Marín, fondatore di MQA, che sottolinea anche come MQA abbia il supporto di altri partner importanti come AWS, Stibo Systems, Hyland, IBM e Google dopo diversi anni di alleanza in America Latina.

Per Minsait, che con questa operazione diventa il principale partner di SAP nella regione, l’incorporazione di MQA consentirà di rafforzare il proprio business in Colombia e in America Centrale, fornendole nuove capacità avanzate a livello locale nel settore digitale delle soluzioni di gestione aziendale, oltre ad ampliare il proprio portafoglio di soluzioni con un focus su altri mercati dell’America Latina dove ha già una solida presenza. Allo stesso modo, l’incorporazione di talenti altamente specializzati, sotto la guida di un team manageriale innovativo e riconosciuto, posizionerà l’azienda nelle migliori condizioni per cogliere tutto il valore del mercato SAP, che ha un tasso di crescita annuale stimato del 10% fino al 2025, e un’evoluzione verso modelli cloud.

Minsait vanta una vasta esperienza SAP in altre regioni del mondo: ha più di 2.600 esperti e più di 700 progetti in 35 Paesi. Minsait fa parte del selezionato gruppo di Partner Strategici di SAP (che comprende una ventina di aziende di tutto il mondo) e aiuta i propri clienti a progettare, implementare e integrare soluzioni, ottimizzando i processi aziendali e la loro capacità strategica. L’attività di MQA si sposa quindi perfettamente con le referenze di Minsait, in quanto le consente di acquisire scalabilità all’interno di una regione molto specifica e di offrire nuove capacità di crescita alle aziende che già operano nella zona con MQA