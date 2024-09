IBM e Minsait creano un Centro di Eccellenza per l’AI generativa basato su IBM Watsonx

IBM e Minsait hanno annunciato la creazione e il lancio di un Centro di Eccellenza (CoE) per l‘AI generativa. Basata sulla piattaforma IBM watsonx per l’AI e i dati, questa iniziativa mira ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di casi d’uso innovativi che favoriscano la trasformazione delle organizzazioni.

Le due organizzazioni si concentreranno sullo sviluppo di diversi casi d’uso e progetti pilota, principalmente nell’area del servizio clienti, che saranno realizzati in aree interne di Minsait e in contesti aziendali, utilizzando la tecnologia IBM. L’obiettivo principale di questi progetti pilota è quello di convalidare il potenziale dell’AI generativa per risolvere problemi reali, migliorare i processi aziendali, analizzare la qualità dei servizi e automatizzare i processi di supporto, con l’obiettivo di potenziare il luogo di lavoro digitale in tutti i settori dell’attività commerciale privata e pubblica. La piattaforma di dati e AI di IBM, watsonx, sarà al centro di questi progetti, consentendo alle aziende di sfruttare la potenza dell’AI per trasformare le loro attività.

IBM aiuta a costruire un’intelligenza artificiale aziendale responsabile e governata con la sua piattaforma watsonx, che si distingue per essere aperta, dando ai clienti la flessibilità di scegliere i modelli di intelligenza artificiale che desiderano utilizzare – addestrati da IBM o dalla comunità – e che meglio si adattano ai loro casi d’uso; ibrida, consentendo ai clienti di scegliere l’ambiente in cui implementare le loro soluzioni, sia nel cloud pubblico che on-premise, rafforzando così la privacy dei loro dati; e affidabile, garantendo i principi di trasparenza, responsabilità e governance.

“Attraverso questo Centro di Eccellenza per l’intelligenza artificiale generativa, stiamo consolidando la nostra collaborazione e unione con un partner importante come Minsait per sviluppare soluzioni innovative che guidano la trasformazione digitale e generano un impatto tangibile sulle aziende”, ha dichiarato Raúl García, IBM Ecosystem Leader per Spagna, Portogallo, Grecia e Israele.

La creazione di questo Centro di Eccellenza in IA Generativa in Spagna fa parte di una solida collaborazione tra IBM e Minsait, che da anni condividono un profondo impegno per l’innovazione e la trasformazione del tessuto imprenditoriale. In precedenza, IBM ha progettato una proposta formativa definita per Minsait, composta da percorsi online e sessioni in presenza, che culmina in certificazioni e badge che consentono agli esperti dell’organizzazione di affrontare diversi casi d’uso con la tecnologia IBM.

IBM e Minsai, il CoE come acceleratore di casi d’uso con impatto sulle imprese

Una tappa importante nella creazione di nuovi progetti e MVP (Minimum Viable Product) è la collaborazione con IBM Client Engineering, il team di ingegneri IBM dedicato alla co-creazione di soluzioni innovative e progetti pilota. Questo gruppo di esperti, supportato dagli esperti di processo di Minsait, apporta un valore significativo all’iniziativa grazie alla loro vasta esperienza, alla profonda comprensione delle esigenze dei clienti, all’attenzione per l’innovazione e alle metodologie agili.

Attualmente sono in fase di lavorazione diversi casi d’uso nell’ambito dei centri di assistenza clienti. Grazie alla soluzione generativa basata sull’intelligenza artificiale, l’efficienza del processo di audit è stata notevolmente migliorata. Uno sviluppo che ha ridotto notevolmente il tempo necessario per gli audit, aumentando il numero di chiamate controllate e consentendo di selezionare per la revisione manuale le chiamate che richiedono un’attenzione specifica.

Per Ignacio Fernández, Global Director of Financial Services di Minsait, questa ambiziosa proposta “ci permetterà di accelerare la scalata all’intelligenza artificiale tra le organizzazioni con un partner strategico come IBM, che ci aiuterà a esplorare nuovi orizzonti e accordi commerciali. Le risorse di entrambi, dalla conoscenza del settore di Minsait alla stessa piattaforma IBM watsonx AI and data, rappresentano una proposta di valore differenziale e trasformativa nel campo dell’AI”.

L’iniziativa congiunta è stata avviata su un’architettura cloud IBM, sfruttando l’agilità e la scalabilità offerte da questo ambiente. Tuttavia, l’architettura è stata progettata per consentire una migrazione senza soluzione di continuità verso un ambiente on-premise, offrendo una grande flessibilità man mano che la collaborazione congiunta prosegue.

Attraverso lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative basate sull’IA generativa, questa iniziativa congiunta aiuterà le aziende ad affrontare le sfide attuali e future del mercato.