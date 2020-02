Ministero della Salute e Twitter contro le fake news sul coronavirus

Uno dei più grandi ostacoli ad una corretta informazione sul coronavirus è la mole di fake news circolanti, contro le quali collaborano il Ministero della Salute e Twitter.

Con un post sul famoso social network, è stato lo stesso Ministro Roberto Speranza ad annunciare l’accordo raggiunto: «Per fermare il coronavirus vanno anche contrastate le false informazioni. Sono felice dell’accordo appena fatto con Twitter che da oggi indirizzerà ogni ricerca e hashtag al Ministero della Salute. Un aiuto in più contro un pericoloso virus… le fake news.»

Si tratta di un importante passo nel combattere la disinformazione, e nel contrastare chi tramite fake news decide, per gioco o per atto criminale, di diffondere informazioni distorte o (più spesso) totalmente infondate. Con questo accordo, Twitter e il Ministero della Salute saranno in grado di evitare (o quantomeno limitare) le fake news su Twitter, a tutto vantaggio della collettività.

Le fonti autorevoli e sempre aggiornate per fortuna non mancano