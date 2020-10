MindSphere World Italia, casi di successo e nuovi soci

MindSphere World Italia si dimostra ancora una volta una associazione concreta, e i suoi soci offrono sempre applicazioni solide che abilitano una tecnologia essenziale per il futuro come l’IoT.

40Factory, ad esempio, presenta “Machine Analytics Tool”, disponibile su MindSphere, per attività di manutenzione predittiva, ovvero per il controllo costante dello stato di salute delle macchine, il contenimento dei consumi, oltre che l’individuazione e classificazione di anomalie basate sul Machine Learning.

Parte di iPum@suite 4.0, le soluzioni di Mandelli Sistemi per la fabbrica digitale, iPum@predict è la soluzione, disponibile anche su MindSphere, utile al monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati per mantenere condizioni ottimali di funzionamento dell’impianto, preventivando in anticipo un eventuale intervento senza rischiare un fermo macchina.

Con l’Assistente Digitale per smartphone di PS Mobile, perfettamente integrato in MindSphere, è possibile visionare documenti e istruzioni operative automaticamente selezionate in base allo stato di servizio della macchina, presentare poi la CheckList per la risoluzione dei fermi e comunicare in real-time con il servizio supporto clienti, profilando le informazioni in base ai ruoli (ad esempio operatori, manutentori, ecc).

L’App Smart Service di Rittal, disponibile su MindSphere Store, permette di gestire da remoto le funzionalità dei condizionatori Blue e+, riducendo così i costi di manutenzione, incrementando l’efficienza del service e la rapidità di analisi attraverso la risoluzione da remoto degli errori. I consulenti Rittal mostreranno al visitatore le più recenti configurazioni della linea Blue e+ con la connessione attiva a MindSphere.

Le soluzioni IoT di Engineering Ingegneria Informatica rendono disponibili l’analisi e la progettazione delle migliori soluzioni, il calcolo delle performance dell’impianto e di specifici KPI integrando competenze tecniche e analitiche che saranno dimostrate attraverso un modello di linea automatica presente nello stand.

L’App Miraidash di Miraitek, consente di realizzare velocemente dashboard personalizzate per vedere in un colpo d’occhio le prestazioni delle macchine, grazie a un’interfaccia user friendly, a una grafica ottimizzata per funzionalità e soprattutto grazie alla connessione diretta alle macchine, attraverso MindSphere.

Non sorprende, quindi, che l’associazione MindSphere World Italia attiri l’attenzione di nuovi soci. Infatti, è ufficiale l’ingresso di quattro nuove realtà: Breton Spa, Mandelli Sistemi Srl, Machining Centers Engineering Srl e Ps Mobile Srl; sono ora 28 i membri complessivi.

Breton SpA, pioniere nello sviluppo di tecnologie e materiali avanzati, è leader internazionale dal 1963 nella progettazione e produzione di macchine e impianti industriali d’avanguardia

Mandelli Sistemi SpA produce Centri di Lavoro Orizzontali a 4 e 5 Assi. I Centri Mandelli, costruiti secondo la filosofia Industry 4.0, offrono prestazioni di eccellenza per potenza, velocità, versatilità e durata