Midjourney: l’esperienza web per creare immagini con l’AI è ora aperta a tutti

Midjourney ha annunciato che l’esperienza web di creazione delle immagini mediante il popolare modello di AI generativa è ora aperta a tutti gli utenti.

Originariamente, la generazione di immagini tramite il modello di AI generativa di Midjourney era accessibile solo mediante comandi sul server Discord. Questo tipo di interfaccia, seppur funzionalmente potente, era considerata da molti utenti poco “amichevole”.

Quest’anno Midjourney ha reso possibile creare immagini direttamente dal sito web ufficiale, tramite un’interfaccia utente più grafica e intuitiva. In un primo momento questo tipo di accesso era ristretto agli utenti che avevano già generato un certo numero di immagini su Discord.

Ora, Midjourney ha annunciato che l’esperienza web per creare immagini con l’AI generativa è accessibile a tutti gli utenti. Basta un semplice login con il proprio account Discord o, in alternativa, Google.

Non solo: per rendere possibile per gli utenti provare quello che è senza dubbio uno dei più noti e apprezzati modelli AI di generazione delle immagini, Midjourney ha anche attivato temporaneamente le prove gratuite. A chi non è abbonato a uno dei piani a pagamento, per provare la piattaforma vengono offerti crediti gratuiti per generare circa 25 immagini (siccome alcune funzioni e opzioni possono utilizzare un quantitativo superiore o inferiore di risorse, e di conseguenza crediti, il team avvisa che il numero effettivo di immagini che è possibile creare potrebbe variare di caso in caso).

Di recente Midjourney ha rilasciato un aggiornamento al web editor che combina diversi strumenti di editing delle immagini create in un’unica interfaccia unificata, per semplificare e rendere più fluida la modifica delle immagini direttamente nell’esperienza web.

L’update ha anche introdotto la sincronizzazione di immagini e messaggi tra le “stanze” sul web e i canali sul server Discord.

Nell’esperienza web è possibile provare anche la versione 6.1 del modello AI di Midjourney, rilasciata dal research lab alla fine di luglio. La nuova versione introduce, tra le numerose novità, importanti miglioramenti nella coerenza e nella qualità delle immagini, nella precisione e correttezza dei dettagli più fini, nell’accuratezza della generazione dei testi, e nella velocità.