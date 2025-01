Dal wabi sabi all’arte AI: ecco i Creative Design Trends 2025 di Depositphotos

Il report Creative Design Trends 2025 di Depositphotos è una guida alla comunicazione di marketing avanzata, con le previsioni delle tendenze di quest’anno: è disponibile per il download.

Il team di Depositphotos sottolinea di aver trascorso un anno a monitorare le principali ricerche nella libreria di oltre 300 milioni di immagini della piattaforma, e a immergersi in eventi di marketing, creatività, arte e scienza. Ha anche parlato con i maggiori esperti di comunicazione creativa. Per conoscere le principali scoperte, è possibile scaricare il trend report.

Secondo il team di Depositphotos, per rimanere rilevanti per il proprio pubblico, occorrerà avere la flessibilità di combinare gli opposti nelle proprie campagne creative, come ad esempio immagini stravaganti ispirate all’AI art e foto di oggetti artigianali tradizionali a tema Wabi-Sabi. La generazione Z chiederà di mostrare loro il caos amichevole e caloroso che si cela dietro i prodotti, mentre i Millennial risponderanno meglio a un’estetica dark con riferimenti gotici, punk o noir.

Per aiutare gli utenti a fare i primi esperimenti con l’estetica di tendenza il prima possibile, Depositphotos ha inoltre aggiunto al suo report decine di raccolte di immagini, audio e video sul tema di ogni trend. Inoltre, è possibile anche provare a creare un’immagine utilizzando l’AI Image Generator.

I trend principali del 2025 secondo Depositphotos

The new contemporary: Questa tendenza prevede la mescolanza di tecniche come l’iperrealismo e lo sketching, oltre all’utilizzo di palette di colori personalizzate che attirano l’attenzione per la loro luminosità e inusualità.

Cluttercore: Il minimalismo sta passando in secondo piano e sembra ormai troppo senza volto per la generazione di TikTok e di estetiche fugaci come “Brat”. Questo pubblico rifiuta la sterilità dei brand e non si affretta a riordinare le proprie case, apprezzando i piccoli ninnoli sparsi negli angoli che raccontano la loro storia unica e conservano vari ricordi.

Massimalismo vintage nella scelta delle immagini, eclettismo nella composizione e un tocco di nostalgia nell’accompagnamento musicale: questa tendenza si adatta a tutti i brand che non hanno paura di essere autentici in modo strano.

Getting sentimental: Cosa c’è dietro la popolarità di query di ricerca come “romanticism art” o “romantic couple hugging” nella libreria di immagini, che sono quasi raddoppiate di recente? Per rispondere a questa domanda, il team di Depositphotos ha esaminato i finalisti di eventi importanti nel mondo della pubblicità, come i Cannes Lions, i D&AD Awards e altri.

Con l’aumento dell’interesse del pubblico per le narrazioni sentimentali, le campagne che si concentrano sui sentimenti dei clienti piuttosto che sui loro bisogni reali hanno maggiori possibilità di successo. Tuttavia, non è così semplice: per saperne di più, è possibile scaricare il report completo.

AI-fueled art : Quest’anno, l’ecosistema Depositphotos è stato arricchito con un generatore di immagini AI. Il team ha anche lanciato Creative Suite API, che offre alle aziende una serie di strumenti e combinazioni basati sull’AI che possono diventare parte dei loro prodotti o piattaforme. Questi due fatti sono un’ulteriore prova – sottolinea Depositphotos – che l’AI generativa sta trasformando in modo significativo il marketing creativo. Ma cosa si può dire dell’estetica specifica che potrebbe essere messa in moto?

L’AI art – una query di ricerca la cui popolarità è aumentata di oltre il 1600% quest’anno – è spesso associata a rappresentazioni realistiche e altamente dettagliate di cose che non esistono nel mondo reale. Si tratta anche di utilizzare diversi stili riconoscibili nell’ambito di un unico progetto creativo. Il report fornisce esempi e suggerimenti su come generare arte AI.

Crafted harmony: La tendenza che si nasconde sotto la voce “Crafted harmony” si riferisce alle arti e alle filosofie tradizionali, come il Wabi-Sabi e l’Ikigai.

I concetti tradizionali asiatici di vivere in armonia con l’ambiente acquisteranno un nuovo significato nella comunicazione dei marchi per tutto il 2025, afferma Depositphotos. In particolare, i brand cercheranno di ispirare il pubblico con idee collaudate su come rendere la loro vita quotidiana più tranquilla e confortevole e di essere ottimisti nelle loro campagne.

Embracing the dark: Il misticismo oscuro sta diventando un tema sempre più importante nella comunicazione visiva dei brand. Il gotico, il barocco oscuro, il punk e il post-apocalittico: tutte queste estetiche, recentemente riprese, condividono un’atmosfera misteriosa, una combinazione di colori scuri e il concetto di transizione.

“Questa tendenza non è eccessivamente pessimista?”, ci si potrebbe chiedere. Assolutamente no, secondo Depositphotos. Palette di colori costruite intorno al viola e al blu; suoni della notte, organi di chiesa o rock pesante; e uno sfondo di immagini industriali grunge: tutto per mostrare al pubblico la strada verso la luce.

Look from above: Elevare la prospettiva del proprio brand e mostrare il mondo in un modo che permetta a ogni dettaglio di dispiegarsi e raccontare una storia. Questo è il motto del report in generale – afferma il team di Depositphotos – e di una tendenza specifica del design. Le foto del pianeta dallo spazio, le foto di reportage dai droni e i flat lays sono stati i precursori di questa tendenza in termini di tecnologia.

Nel 2025, secondo Depositphotos le persone avranno bisogno di una comprensione più profonda dei contesti, quindi le immagini scattate da punti più alti riceveranno maggiore approvazione da parte del pubblico: permetteranno di vedere le cose in tutta la loro trasparenza e apertura.

Per rendere più semplice per gli utenti sperimentare ulteriormente alcune tendenze di design ed estetiche, Depositphotos ha creato una raccolta di immagini, musica e video di tendenza che è possibile sfogliare per creare progetti che risuonino con il proprio pubblico.