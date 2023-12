Midjourney annuncia la versione alpha del suo ultimo modello V6

David Holz, fondatore del research lab indipendente specializzato in intelligenza artificiale generativa, ha annunciato la disponibilità dell’ultima versione V6 del modello di Midjourney.

Non si tratta ancora del rilascio definitivo, al momento, bensì di una versione alpha messa a disposizione della community affinché gli utenti possano testarla.

Il team sottolinea che Midjourney V6 introduce diversi miglioramenti significativi. Innanzitutto, il nuovo modello è in grado di seguire i prompt in modo molto più accurato così come prompt più lunghi. Inoltre, la nuova versione porta una maggiore coerenza e conoscenza del modello.

È stato migliorato anche l’image prompting e remix. E ci sono capacità di base di disegno del testo. Anche gli upscaler sono stati migliorati, per un incremento di 2 volte della risoluzione.

Il team sottolinea che il prompting con Midjourney V6 è molto diverso da quello della versione V5 e che sarà necessario in un certo senso “reimparare” il modo in cui si compongono le richieste.

L’ultima versione V6 è molto più sensibile al prompt. Il team suggerisce di evitare richieste inutili come “award winning, photorealistic, 4k, 8k” e di essere invece espliciti su ciò che si vuole. Se si fa una richiesta in modo esplicito, il modello sarà molto più in grado di capire il prompt dell’utente.

David Holz ha poi sottolineato che questa release è una versione alpha test e che le cose cambieranno frequentemente e senza preavviso. Quindi gli tenti non dovrebbero fare affidamento sulla disponibilità di questo modello esatto in futuro, poiché cambierà in modo significativo quando Midjourney rilascerà la V6 definitiva.

La velocità, la qualità dell’immagine, la coerenza, l’attenzione e l’accuratezza del testo dovrebbero migliorare nelle prossime settimane, mette inoltre in evidenza il team. Al momento, la V6 è più lenta e più costosa della V5, ma diventerà più veloce con l’ottimizzazione.

La versione V6 è il terzo modello di Midjourney addestrato da zero sui supercluster AI del research lab, ed è in lavorazione da 9 mesi. Secondo il team, il nuovo modello è in grado di generare immagini molto più realistiche di qualsiasi altra cosa che Midjourney abbia rilasciato in precedenza.