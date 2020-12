Microsoft, Accenture e Cnh Industrial abilitano i veicoli connessi

Accenture e Microsoft hanno annunciato una nuova collaborazione con CNH Industrial finalizzata ad aiutare la società attiva nel settore dei capital goods a potenziare le sue capacità digitali e sviluppare prodotti e servizi di connettività sempre più smart e adatti a veicoli connessi.

Il programma è parte integrante del percorso di trasformazione digitale avviato da CNH Industrial su scala globale per aumentare le proprie performance finanziare, sviluppare una forza lavoro tecnologicamente sempre più avanzata ed essere sempre più sostenibile.

Elemento cruciale della collaborazione, che si estende su un orizzonte temporale di cinque anni, è la creazione di una rete globale di “Digital Hubs” in Brasile, Europa, India e Stati Uniti, in cui le tre aziende lavoreranno insieme in maniera integrata per progettare, lanciare e gestire servizi digitali innovativi che renderanno i prodotti dei Brand di CNH Industrial ancora più “intelligenti”, funzionali, sicuri e sostenibili.

I veicoli connessi garantiranno ai clienti nuovi servizi e funzionalità a valore aggiunto in numerosi ambiti, tra cui agricoltura computerizzata, manutenzione predittiva, gestione potenziata delle flotte e trasporto ecologico. CNH Industrial prevede inoltre di sviluppare un’ampia gamma di servizi digitali data driven per aiutare i clienti ad essere più sostenibili: ad esempio in ambito agricolo, ottenendo un miglioramento nei raccolti, o nell’industria dei trasporti, rendendo i veicoli e la gestione delle flotte più efficienti. Integrando il suo tradizionale modello di business basato sulla vendita di prodotti con nuovi servizi trainati dal digitale, CNH Industrial intende raggiungere una significativa crescita dei ricavi.

Accenture, in collaborazione con Avanade, la joint venture con Microsoft, si occuperà di ideare, sviluppare, testare ed espandere una gamma di servizi digitali per supportare i nuovi prodotti connessi attraverso l’adozione delle tecnologie maggiormente abilitanti (advanced analytics, intelligenza artificiale, Internet of Things e cloud computing).

Accenture sarà inoltre responsabile della predisposizione, gestione e coordinamento delle attività dei Digital Hubs, supportando CNH Industrial nella definizione del suo modello operativo di fabbrica digitale e fornirà competenze, strumenti e risorse altamente qualificate per attivare team digitali in tutto il mondo. L’obiettivo sarà accelerare la creazione di valore e ridurre in modo significativo i tempi di innovazione. In questo scenario, sarà determinante il ruolo dell’Industry X Innovation Network di Accenture, la rete di centri che unisce la capacità di ideazione con una rapida prototipazione, delivery e produzione, per trasformare velocemente le idee in prodotti e servizi scalabili.

Microsoft, dal 2018 al fianco di CNH Industrial nel suo progetto di trasformazione digitale, continuerà a mettere a disposizione il proprio team di esperti di industry, digital advisor e servizi di consulenza nella fase di ideazione e realizzazione di nuovi prodotti connessi, facendo leva sulle iniziative di scala globale recentemente annunciate nelle aree delle competenze digitali, della sostenibilità e dell’innovazione relativa all’intelligenza artificiale, oltre che sulla piattaforma Microsoft Azure.

CNH Industrial trarrà vantaggio dalla consolidata collaborazione tra Microsoft e Accenture: i due grandi player dell’innovazione, infatti, da oltre venti anni lavorano a stretto contatto per aiutare le organizzazioni a superare la disruption, guidando la trasformazione nei rispettivi settori.