Microsoft Teams, le nuove integrazioni con Salesforce e Zoho

Microsoft ha annunciato nuove partnership per l’integrazione di Microsoft Teams con Salesforce per Sales e Service Cloud e con Zoho per l’app per prendere appunti Zoho Notebook.

Per quanto riguarda Salesforce, Sales e Service Cloud è il servizio che consente alle imprese di ottenere una panoramica più completa dei clienti, combinando vendite e assistenza. Ora, l’obiettivo della partnership con Microsoft è quella di offrire ai gruppi di lavoro una visione condivisa di ogni cliente e facilitare la collaborazione e gli incontri tra i team.

Al momento quella che è stata annunciata è la disponibilità del pilot di Salesforce in Microsoft Teams con l’integrazione che sarà offerta ai clienti di Sales e Service Cloud con l’edizione Enterprise o Unlimited, senza costi aggiuntivi.

Per molti team, ha spiegato Microsoft, inclusi quelli di vendita di molte organizzazioni, non ci sono dati più critici dei dati dei clienti, tipicamente memorizzati all’interno di un’applicazione di Customer Relationship Management (CRM). Una stretta connessione tra le informazioni dei clienti e le conversazioni che li circondano può migliorare la produttività di qualsiasi team che lavora con i clienti, ed è questo l’obiettivo della nuova integrazione di Salesforce con Microsoft Teams.

Per i reparti sales, secondo Microsoft l’integrazione contribuirà a riunire più facilmente i team di vendita e a compensare alcune delle “conversazioni in corridoio” che ora mancano nella routine quotidiana di molti venditori a causa dell’attuale condizione di lavoro da casa. Per i team di assistenza, l’integrazione consentirà invece un migliore coordinamento e tempi di risposta più rapidi per aprire i casi, consentendo una maggiore collaborazione del team sia all’interno che all’esterno del reparto service.

Per quanto riguarda Zoho, lo sviluppatore della piattaforma cloud di produttività e collaborazione ha introdotto Zoho Notebook for Microsoft Teams. Grazie a questa integrazione è ora possibile creare, visualizzare e modificare tutte le schede degli appunti senza dover cambiare tab del browser.

Il tab Zoho Notebook per Microsoft Teams consente di prendere appunti, creare liste di cose da fare, catturare idee e aggiungere file e fogli di calcolo con i diversi tipi di schede di Notebook.