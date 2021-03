Microsoft Teams, le nuove funzioni per l’esperienza smart display

L’esperienza Teams Display, ha sottolineato Microsoft nel presentare le nuove funzioni del suo strumento di comunicazione e collaboration, è stata progettata sin dalle sue basi con la consapevolezza che il lavoratore moderno ha bisogno di bilanciare il fatto di dover portare a termine il lavoro individuale mentre al contempo è impegnato anche in molteplici forme di collaborazione.

Per aiutare a semplificare le comunicazioni, rimanere al passo con le attività da svolgere e far risparmiare tempo agli utenti, Microsoft ha voluto sviluppare un’esperienza da secondo schermo dedicata in modo specifico alla produttività.

Questa esperienza, in esecuzione sul display smart Lenovo Thinksmart View, si abbina facilmente con il Pc e sfrutta tutta la potenza di Teams e dell’intelligenza artificiale per mantenere il ritmo del flusso di lavoro, sottolinea ancora Microsoft.

L’ultimo aggiornamento dell’esperienza di Teams Display introduce miglioramenti a Cortana e nuove funzionalità nelle riunioni e nella chat.

Le funzionalità di intelligenza artificiale attivate dalla voce in Cortana ora sfruttano Bing per recuperare informazioni da Internet e presentarle agli utenti. Questa funzione è però al momento disponibile solo in alcuni mercati e in lingua inglese. Tuttavia il supporto per varie funzionalità in altre lingue e aree geografiche è in lavorazione.

Gli utenti apprezzano la possibilità di essere in grado di cambiare gli sfondi nelle riunioni e nelle call di Teams sul proprio Pc e per questo motivo Microsoft ha deciso di portare questa esperienza sul display smart.

Con pochi tocchi è ora possibile non solo offuscare ciò che sta accadendo dietro di sé, ma anche caricare uno qualsiasi degli sfondi di Microsoft per Teams, per evitare che una stanza in disordine, il movimento dei coinquilini o altro possano distrarre durante un meeting.

Sempre nell’esperienza di Teams Display gli utenti possono ora esprimere emozioni come supporto, applausi, soddisfazione, entusiasmo, risate e altro, mediante emoji durante una riunione. È possibile vedere ciò che gli altri partecipanti alla riunione stanno pensando senza interrompere il meeting in corso, tramite le reazioni dal vivo.