Microsoft lancia il nuovo Surface Duo negli Stati Uniti

Si accendere sempre di più il mercato dei device dual display, e questa volta è un peso massimo come Microsoft a scendere in campo con l’atteso Surface Duo, al momento riservato al solo mercato statunitense.

Con un prezzo di partenza di 1.399 dollari, Surface Duo è il più sottile dispositivo mobile di Microsoft sul mercato dotato, di un’innovativa cerniera che permette una rotazione di 360° e connette due display PixelSense Fusion che, combinati, compongono un grande schermo da 8,1”.

La fotocamera da 11MP di Surface Duo è progettata per supportare l’esperienza di videoconferenza attraverso Microsoft Teams o Skype, con una risoluzione da 1080p a 30 fotogrammi al secondo. Facile leggervi una particolare attenzione a new normal e smart working: le nuove tecnologie devo abilitare utenti e organizzazioni per superare questo difficile periodo post-covid

La piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 è ottimizzata per l’esperienza dual-screen su Surface Duo.

Il nuovo dispositivo garantisce il massimo della produttività. Sarà, ad esempio, possibile partecipare a un meeting via Teams vedendone i partecipanti su uno schermo e scorrendo la presentazione PowerPoint proiettata sul secondo: anche in questo caso lo smart working non è un concetto astratto ma una tecnologia applicata alla realtà di ogni giorno per molte organizzazioni.

Sarà, inoltre, possibile usare Surface Duo in modalità “Compose” per rispondere velocemente a una mail e ruotarlo in verticale per scorrere in modo più immersivo le pagine web o le foto.

nel momento in cui scriviamo, il Microsoft Surface Duo è disponibile per il pre-order solo negli Stati Uniti. Non mancheremo di tenervi aggiornati sulla disponibilità di questo interessante device anche in Italia.

Nel frattempo, vi segnaliamo l’apposito minisito che Microsoft ha creato per il Surface Duo.