Microsoft ha annunciato ufficialmente la disponibilità sul mercato italiano di Surface Book 3 e Surface Headphones 2.

I due dispositivi erano stati lanciati circa un mese fa insieme agli altri nuovi prodotti di Microsoft e rappresentano: il primo, il laptop più potente della famiglia Surface, mentre il secondo la cuffia di nuova generazione che arriva con un design rinnovato.

Per quanto riguarda il Surface Book 3, per la nuova generazione Microsoft annuncia prestazioni fino al 50% migliori rispetto al modello precedente e un’autonomia della batteria che offre fino a 17,5 ore di attività.

Il Surface Book 3 arriva sul mercato nelle varianti da 13,5’’ e 15’’ ed è disponibile sia per un pubblico consumer, con prezzi a partire da 1.849 euro sul Microsoft Store, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati, sia per un’utenza business, con un costo che parte da 1.949 euro, presso i partner Microsoft.

Surface Book 3 è dotato di: processori quad-core Intel Core di decima generazione i5 e i7, una selezione di Gpu Nvidia (tranne il modello base che si affida alla grafica integrata Intel Iris Plus), display PixelSense ad alta risoluzione touchscreen e con supporto per la penna Surface, che si stacca per diventare un tablet, fino a 32 GB di Ram, unità di archiviazione SSD da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Il laptop è inoltre dotato di connettività wireless WiFi 6 e Bluetooth 5.0 e, per quanto riguarda il comparto audio/video, videocamera anteriore da 5 MP con supporto per video HD da 1080p, videocamera posteriore da 8 MP con auto-focus, due microfoni far-field e altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos.

Per quanto riguarda le Surface Headphones 2, si tratta di cuffie premium che presentano un design rinnovato, una maggiore autonomia, fino a 20 ore di utilizzo, e una migliore qualità sonora. Sono disponibili nelle colorazioni Nero e Platino ed è possibile acquistarle al prezzo di 279,99 euro sul Microsoft Store.

Sullo store di Microsoft è anche attivo uno sconto fino al 10% destinato a studenti e insegnati per l’acquisto di device e accessori della linea Surface.