Microsoft Store lancia gli sconti: prezzi mai così bassi per i Surface

Microsoft ha annunciato i July Summer Sales, un periodo di promozioni che dal 16 al 30 luglio permetterà a utenti e appassionati di tecnologia di accedere a sconti esclusivi sulla famiglia Surface, su Microsoft Store.

Sono numerose le promozioni che Microsoft Store propone, sui dispositivi della società di Redmond.

Il Surface Pro 7, il portatile 2-in-1 di Microsoft, progettato per chi cerca un dispositivo leggero e versatile senza rinunciare alla performance, sarà in vendita dal 16 al 22 luglio con uno sconto fino al 18% per le configurazioni con Intel Core i5.

Per tutta la durata dell’iniziativa, sarà poi possibile risparmiare fino al 17% su tutta la gamma Surface Laptop 3, il device sottile ed elegante ideato per lo studio e per il lavoro.

Tra le occasioni, c’è anche il modello Surface Pro X, dispositivo 2-in-1 leggero, potente e connesso, dotato del processore custom Microsoft SQ1 con tecnologia Qualcomm, che potrà essere acquistato con uno sconto fino al 15%.

Sarà inoltre possibile ottenere un risparmio fino al 28% sulla linea Surface Book 2, il portatile potente e versatile che si adatta a ogni modo di lavorare e creare, pensato da Microsoft per chi usa software di livello professionale.

Infine, dal 23 al 30 luglio il nuovo Surface Go 2, il dispositivo 2-in-1 che si presenta in un design leggero e portatile, perfetto da utilizzare in famiglia o in azienda, sarà disponibile in bundle con la relativa Type Cover con sconti fino al 14%.

In aggiunta a queste promozioni, infine, Microsoft ha ricordato anche che studenti e insegnati possono beneficiare di un ulteriore sconto del 10%, solo sul Microsoft Store, su tutti i device e accessori della linea Surface.

È possibile trovare queste e altre offerte sulla linea Surface della campagna di promozioni July Summer Sales, nella pagina dedicata del Microsoft Store.